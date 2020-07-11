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11.07.2020 - 16:12 | | EMRAH AKÇAAY

Can Tanrıyar ile Tamar Oner nişanlandı

Televizyoncu Can Tanrıyar, önceki akşam cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Tamar Oner'le aileleri ve dostları şahitliğinde evlilik yolunda ilk adımı attı.

Can Tanrıyar ile Tamar Oner nişanlandı
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Can Tanrıyar ile Tamar Oner, önceki akşam Oner Ailesi'nin Acarkent’teki evinde yapılan törenle nişanladı. Pandemi nedeniyle sadece aile ve dostlarının tanıklığında gerçekleşen tören öncesi Selim Soydan-Hülya Koçyiğit çifti, Oner Ailesi'nden Can Tanrıyar için Tamar Oner'i istedi. Örf ve adetlerin gerçekleşmesi sonrası Koçyiğit'in nişan yüzüklerinin takılı olduğu kırmızı kurdeleyi kesmesiyle Can Tanrıyar-Tamar Öner, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Geceye; Haçik Oner, Karin Oner, Talar Oner, Selim Soydan, Hülya Koçyiğit, Polat Yağcı, Müge Anlı, Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Anılcan Tanrıyar ve Oğulcan Tanrıyar katıldı. 

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