Can Yaman annesiyle birlikte tango yaptı

Yaptığı açıklamalar sonrası tepki çeken ve hakkındaki yoğun eleştirilerden kaçmak için yurt dışına çıkan Can Yaman, Türkiye’ye döndükten sonra günlerini ev karantinasında geçiriyor. Evinin oturma odasını spor salonuna çeviren Yaman buradan yaptığı paylaşımlarla beğeni topluyor.

Can Yaman, bu defa ‘Dünya Dans Günü’ nedeniyle bir paylaşımda bulundu.Yaman videonun altına; “Böyle kaliteli anları annemle paylaşabildiğim için çok şanslı hissediyorum” notunu düştü.