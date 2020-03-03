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03.03.2020 - 08:11 |

Can Yaman'a şaşırtan suçlama! 'Beni dövdü'

'Libido' açıklamasıyla gündemden düşmeyen ardından inzivaya çekilen Can Yaman hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre; ünlü oyuncu kendisiyle fotoğraf çektiren bir hayranını önce mekandan kovdurtmak istedi. Ardından “Sizi biz ünlü yaptık, şimdi mekandan mı attırıyorsun?’ diyen genç kadını darp etti.

Can Yaman'a şaşırtan suçlama! 'Beni dövdü'

Geçtiğimiz haftalarda askerden dönen Can Yaman, 22 Kasım günü Ortaköy'de bulunan lüks bir mekana gitti.

Günaydın'ın haberine göre; Aynı yerde bulunan Çiğdem Gökaşan isimli genç kadın, Yaman'ı görünce onunla fotoğraf çektirmek istedi. Genç kadının teklifini kabul eden oyuncu, fotoğraf çektirirken kendisine fazla sarılan hayranından rahatsız oldu ve genç kadının elini ensesinden atarak onu kendisinden uzaklaştırdı.

Kendi masasına dönen genç kadın, bu kez eğlenirken video çekmeye başladı. İddiaya göre; kendisini görüntülediğini sanan Yaman, bu durumdan da rahatsız oldu. Bir süre sonra Gökaşan'ın masasına gelen iki görevli, genç kadını ve arkadaşlarını mekandan çıkmaları için uyardı.

Genç kadın, Yaman'ın yanına giderek "Sizi biz ünlü ettik. Şimdi mekandan mı attırıyorsun?" diyerek sitem ederken Yaman, genç kadının elini tutup kıvırdı. Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan kadının ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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