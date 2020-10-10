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10.10.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ

Candan Erçetin: Müzikten kopmasınlar

‘Sadan Hanım’ filmine özel ‘Sakın Bırakma’ şarkısını yazan ve seslendiren Candan Erçetin, “Alzheimer hastaları müzikten kopmamalı” dedi

Candan Erçetin: Müzikten kopmasınlar
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Alzheimer hastalarının sorunlarına dikkat çekmek için, Türkiye Alzheimer Derneği’nin desteğiyle yapılan ‘Sadan Hanım’ filmine özel ‘Sakın Bırakma’ şarkısını yazan ve seslendiren Candan Erçetin, müziğin hastalar üzerindeki etkisine değindi. Göksel Gülensoy yönetmenliğinde çekilen klipte de oynayan sanatçı, “Erken teşhisin önemini anlatan film, önemli bir görevi üstleniyor” dedi.
“Sanatın ana işlevlerinden biri de toplumsal bilince katkı sağlamak” diyen Erçetin, “Hastalar müzikten kopmamalı. Onların söyleyerek anlatamadıkları sevgilerini, temas ederek dile getirmelerinin hem hastayı hem de yakınını bir nebze iyileştireceğini vurguluyoruz. Müzik terapisi gören hastalarda sinirlilik, hezeyan ve uyku bozukluklarında azalmalar oluyor” diye konuştu.

 

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