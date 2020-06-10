Caner Çalışır hastalığı neydi, neden öldü, kaç yaşındaydı? Survivor Cemal Can'ın arkadaşı Caner Çalışır kimdir?

Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden biri olan Caner Çalışır, 31 yaşında hayata gözlerini yumdu. Survivor'da yarışan Cemal Can Canseven'in yakın arkadaşı olarak da bilinen ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Caner Çalışır, sevenlerini gözyaşlarına boğdu. İşte Caner Çalışır'ın hayat hikayesi ve hastalığı ile ilgili bilgiler...



CANER ÇALIŞIR NEDEN ÖLDÜ?



2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni ve DJ Caner Çalışır, hayatını kaybetti. Acı haberin kısa sürede duyulmasının ardından fenomenin 23 Nisan'da yaptığı son paylaşımının altına taziye yorumları yağdı.



Son olarak 'Benimle Söyle' programında jürilik yapan fenomenin ölüm haberi başta İrem Derici olmak üzere tüm yakınlarını yıktı.



Çalışır ile yakın arkadaş olan Derici, Instagram hesabından,"Daha bir hafta önce 'Biz neler atlattık, bunlar vız gelir abla' dememiş miydik biz? Huzurla uyu Caner, kalbim sızlıyor. Seni çok seviyorum ve çok çok üzgünüm. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.









CANER ÇALIŞIR KİMDİR?



Caner Çalışır, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Berna Arıcı ile çektiği “Berna saçında kene var topla topla gene var” videosuyla ünlüler dünyasına adım atan ve “Ablan Star Bebeğim” cümlesiyle birlikte oldukça popüler olan Caner Çalışır ayrıca, O Hayat Benim, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde rol almış, Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışmış günümüzde ise Dj olarak çalışmaktadır. Caner Çalışır, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yapmaktadır.