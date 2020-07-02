‘CANIMA KASTETTİ’

Sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz (28), bir süredir birlikte olduğu oyuncu Ozan Güven’den (45) şiddet gördüğünü Instagram sayfasından açıkladı. Bulutsuz, “13 Haziran Cumartesi sabaha karşı ilişki yaşadığım Ozan Muharrem Güven tarafından, kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel

şiddete maruz kaldım” yazarak, üzüntüsünü dile getirdi.

Bulutsuz, “Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasteden, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven’e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım. Kadına şiddetin hiçbir şekilde kabul edilmeyecek suç olduğu toplumda, ruh sağlığımı ancak psikolojik destek alarak koruyabildiğim süreç boyunca mahremiyetime saygı duyulmasını rica ediyorum” dedi.