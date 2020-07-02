MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘CANIMA KASTETTİ’
02.07.2020 - 07:00 |

‘CANIMA KASTETTİ’

Ozan Güven’den şiddet gördüğünü belirten Deniz Bulutsuz, “Canıma kasteden, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu Güven’e karşı hukuki haklarımı savunacağım” dedi

‘CANIMA KASTETTİ’
ABONE OL

Sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz (28), bir süredir birlikte olduğu oyuncu Ozan Güven’den (45) şiddet gördüğünü Instagram sayfasından açıkladı. Bulutsuz, “13 Haziran Cumartesi sabaha karşı ilişki yaşadığım Ozan Muharrem Güven tarafından, kendi evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel
şiddete maruz kaldım” yazarak, üzüntüsünü dile getirdi.

Bulutsuz, “Şiddet gördüğüm sırada evden çıkmama izin vermeyerek canıma kasteden, fiziksel ve duygusal şiddetin sorumlusu olan Güven’e karşı hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım. Kadına şiddetin hiçbir şekilde kabul edilmeyecek suç olduğu toplumda, ruh sağlığımı ancak psikolojik destek alarak koruyabildiğim süreç boyunca mahremiyetime saygı duyulmasını rica ediyorum” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (1 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Masal diyarında!

Masal diyarında!

Demir alma zamanı!

Demir alma zamanı!

Miniklere sağlıklı beslenmeyi sevdirmenin yolları

Miniklere sağlıklı beslenmeyi sevdirmenin yolları

Kendini müziğe verdi

Kendini müziğe verdi

Sıradaki Haber