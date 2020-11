Canlı hizmet

‘Şeffaf Mutfak’ sloganıyla ilk şubesini Ataşehir’de açan The Kitchen Life, dünya mutfaklarından lezzetleri hazırlarken canlı olarak izleme imkanı sunuyor. Paket servis (Take Away) hizmet veren firma sektörde ilk olarak 7/24 canlı yayında YouTube/TheKitchenLife kanalından yemeğinizi sipariş verir vermez, cep telefonunuzdan tüm aşamaları izleyebilirsiniz. Yasin Yazıcı ve Betül Köycü’nün sahibi olduğu The Kitchen Life’ta, 360 derecelik kameralarla yemeğinizin hazırlanışına şahitlik ediyorsunuz.