09.11.2020 - 07:00 |
Canlı hizmet
‘Şeffaf Mutfak’ sloganıyla ilk şubesini Ataşehir’de açan The Kitchen Life, dünya mutfaklarından lezzetleri hazırlarken canlı olarak izleme imkanı sunuyor.
‘Şeffaf Mutfak’ sloganıyla ilk şubesini Ataşehir’de açan The Kitchen Life, dünya mutfaklarından lezzetleri hazırlarken canlı olarak izleme imkanı sunuyor. Paket servis (Take Away) hizmet veren firma sektörde ilk olarak 7/24 canlı yayında YouTube/TheKitchenLife kanalından yemeğinizi sipariş verir vermez, cep telefonunuzdan tüm aşamaları izleyebilirsiniz. Yasin Yazıcı ve Betül Köycü’nün sahibi olduğu The Kitchen Life’ta, 360 derecelik kameralarla yemeğinizin hazırlanışına şahitlik ediyorsunuz.
Jennifer Lopez, Joe Biden'ın zaferini dans videosuyla kutladı!ABD'de 3 Kasım'dan bu yana süren başkanlık yarışında Joe Biden 46. ABD Başkanı oldu. Birçok ünlü isimden destek alan Biden'ın başkan seçilmesinin ardından Jennifer Lopez, "Başkan Biden! Başkan yardımcısı Kamala Harris!" notuyla dans ettiği bir video paylaştı.