MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Canlı hizmet
09.11.2020 - 07:00 |

Canlı hizmet

‘Şeffaf Mutfak’ sloganıyla ilk şubesini Ataşehir’de açan The Kitchen Life, dünya mutfaklarından lezzetleri hazırlarken canlı olarak izleme imkanı sunuyor.

Canlı hizmet
ABONE OL

‘Şeffaf Mutfak’ sloganıyla ilk şubesini Ataşehir’de açan The Kitchen Life, dünya mutfaklarından lezzetleri hazırlarken canlı olarak izleme imkanı sunuyor. Paket servis (Take Away) hizmet veren firma sektörde ilk olarak 7/24 canlı yayında YouTube/TheKitchenLife kanalından yemeğinizi sipariş verir vermez, cep telefonunuzdan tüm aşamaları izleyebilirsiniz. Yasin Yazıcı ve Betül Köycü’nün sahibi olduğu The Kitchen Life’ta, 360 derecelik kameralarla yemeğinizin hazırlanışına şahitlik ediyorsunuz.

Jennifer Lopez, Joe Biden'ın zaferini dans videosuyla kutladı!ABD'de 3 Kasım'dan bu yana süren başkanlık yarışında Joe Biden 46. ABD Başkanı oldu. Birçok ünlü isimden destek alan Biden'ın başkan seçilmesinin ardından Jennifer Lopez, "Başkan Biden! Başkan yardımcısı Kamala Harris!" notuyla dans ettiği bir video paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Yazarlık daha zor’

‘Yazarlık daha zor’

Deneyimlerini anlattı

Deneyimlerini anlattı

Düet sürprizi!

Düet sürprizi!

Sanat günü

Sanat günü

Sıradaki Haber