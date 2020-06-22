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22.06.2020 - 10:26 |

Cansu Dere: Ece Sükan ile tatil yapmak müthiş

Oyuncu Cansu Dere, en iyi arkadaşlarından birinin Ece Sükan olduğunu, birlikte hiç gitmedikleri ülkeleri keşfetmekten büyük keyif aldıklarını söyledi.

Cansu Dere: Ece Sükan ile tatil yapmak müthiş
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‘Yuzu’ adlı online dergiye röportaj veren Cansu Dere, "Ben kendimi bile seyahatler sırasında daha iyi tanıdım. Mutlu olabileceğim küçük şeyler buldum, hayata bakış açımı değiştirdim. Yüklerimden kurtulup özgürleştim. Ece ile tatil yapmak müthiş. Çünkü aynı anda gülüp aynı anda susabiliyoruz" dedi.

Hayatı boyunca uzun vadeli planlar yapmayı sevmediğini belirten oyuncu, "Genç yaşımda şöhretle tanıştım. Kazanmak için çok çaba harcamadım, planlar kurup büyük fedakarlıklarda bulunmadım. Bu nedenle de şöhretimi kaybetmekten korkmuyorum. Hayatımı şekillendirmesine müsaade etmiyorum. Tanınıyor olmak yaptığımız işin doğal bir sonucu. Her zaman sadelikten ve doğallıktan yanayım" ifadelerini kullandı.

Ece Sükan ile Cansu Dere, birlikte Bali’den Karayipler’e kadar birçok ülkeye gitti. (Posta)

Cansu Dere: Ece Sükan ile tatil yapmak müthiş

    Magazin Haberleri Bülteni (22 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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