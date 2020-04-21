Cansu Dere'den flaş Tuba Büyüküstün açıklaması!

Hakkında çıkan haberlerin ardından TV100'den Birsen Altuntaş'a konuşan Cansu Dere, şunları söyledi:

"Yurtdışında bir web sitesine, hele de bir kadın meslektaşımla ilgili böyle bir açıklama yaptığıma inanılmasına, bu asılsız iddianın yayılmasına şaşırdım ve gerçekten çok üzüldüm.”