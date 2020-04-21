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21.04.2020 - 14:03 |

Cansu Dere'den flaş Tuba Büyüküstün açıklaması!

Ürdün'de bir internet sitesi, Cansu Dere'nin, Ortadoğu'da büyük hayrankitesine sahip olan meslektaşı Tuba Büyüküsün için 'vücudu erkeğe benziyor' dediğini iddia etti. Dere'nin, daha sonra Büyüküstün'den özür dilediği de iddia edildi.

Cansu Dere'den flaş Tuba Büyüküstün açıklaması!

Hakkında çıkan haberlerin ardından TV100'den Birsen Altuntaş'a konuşan Cansu Dere, şunları söyledi:
"Yurtdışında bir web sitesine, hele de bir kadın meslektaşımla ilgili böyle bir açıklama yaptığıma inanılmasına, bu asılsız iddianın yayılmasına şaşırdım ve gerçekten çok üzüldüm.”

Şeyma Subaşı’dan İtalyan mutfağına övgülerInstagram fenomeni Şeyma Subaşı, ev karantinası günlerinde YouTube kanalına yüklediği video ile yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
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Cadde Yazarları

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