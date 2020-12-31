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31.12.2020 - 09:48 |

Cansu Dere'den 'Sadakatsiz' ekibine anlamlı hediye

Cansu Dere, başrolünde oynadığı ‘Sadakatsiz’ dizisinin ekibine yılbaşı sürprizi yaptı, her biri adına fidan diktirdi. Dizi için çalışan 120 kişi, Dere’nin jestini evlerine gönderilen fidan bağışı sertifikalarıyla öğrendi.

Cansu Dere'den 'Sadakatsiz' ekibine anlamlı hediye
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Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi “Sadakatsiz”in yıldızı Cansu Dere, yılbaşı için çalışma arkadaşlarına jest yaptı.

Hürriyet'in haberine göre; ünlü oyuncu, 120 kişi adına Çekül Vakfı aracılığıyla fidan bağışında bulundu. Cansu Dere’nin bağışıyla Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Yeniköy sahasına 120 fidan dikildi.

Üzerinde “Çekül 7 Ağaç Ormanları’nın Kırklareli Babaeski Yeniköy sahasında sizin için dikilecek bir fidan sevgiyle yeşerecek” yazılı bağış sertifikaları, çalışanların evlerine gönderildi. Dere’nin bu çevreci jesti, iş arkadaşlarını çok sevindirdi.

Oyuncu, daha önce de başrolünde oynadığı 'Şahsiyet' dizisinin ekibi adına Tekirdağ 7 Ağaç Ormanları’na 118 adet fidan bağışlamıştı.

Cansu Dereden Sadakatsiz ekibine anlamlı hediye

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