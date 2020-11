Cansu Taşkın kimdir? Cansu Taşkın kaç yaşında, nereli?

Cansu Taşkın, model olarak kariyerine devam ederken, Fatmagül'ün Suçu Ne adlı dizide yer alarak ilk kez oyunculuğa adım atmış oldu. İlerleyen zamanda çeşitli film ve dizilerde boy gösteren Taşkın, klip çalışmalarında da yer alıyor. Cansu Taşkın, babasını savcılığa şikayet ederek gündeme geldi. İşte, Cansu Taşkın'ın hayatı...

CANSU TAŞKIN KİMDİR?

Taşkın, 15 Kasım 1992 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Lise mezunu olan güzel, besteci Metin Özülkü'nün yeğenidir. 16 yaşında İzmir Fuarı'nda podyuma çıkarak modelliğe adım atan Cansu Taşkın, ilk yarışma deneyimini, 17 yaşında dünya modellik yarışmasında dördüncü seçilerek kazandı. Birçok modacı ile çalıştı. 2011 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında dereceye giremedi. 2012 yılında Idol Of Models yarışmasında ikinci oldu. 2010 yılında “Fatmagül'ün Suçu Ne?” rol alarak oyunculuğa başlayan Taşkın, 2013 yılında “Qüfür” adlı sinema filminde Arafat Şavata ile birlikte başrolde oynadı.

Cansu Taşkın, 53 kilodur ve 1.82 boyundadır. Vücut ölçüleri 90-58-92 olarak ölçülmüştür.