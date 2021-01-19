19.01.2021 - 11:58 |
Cansu Taşkın'dan evlilik açıklaması
Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Cansu Taşkın, hayranların sorularını yanıtladı.
Cansu Taşkın, Instagram'dan soru-cevap yaptı. Sosyal medya fenomeni, "Sana göre bir erkek nasıl olmalı? Tip ve karakter olarak?" sorusuna, "Doğru, dürüst, yalansız, kendi ayakları üzerinde durabilen ve bir kadının arkasına sığınmayan" yanıtını verdi.
Taşkın, "Hayatında biri var mı? Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusunu ise "Evet artık düşünüyorum. Kısmet bakalım" şeklinde cevapladı.