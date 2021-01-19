Cansu Taşkın'dan evlilik açıklaması

Cansu Taşkın, Instagram'dan soru-cevap yaptı. Sosyal medya fenomeni, "Sana göre bir erkek nasıl olmalı? Tip ve karakter olarak?" sorusuna, "Doğru, dürüst, yalansız, kendi ayakları üzerinde durabilen ve bir kadının arkasına sığınmayan" yanıtını verdi.

Taşkın, "Hayatında biri var mı? Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusunu ise "Evet artık düşünüyorum. Kısmet bakalım" şeklinde cevapladı.