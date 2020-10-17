Cardi B. ile Offset boşanmaktan vazgeçti

Grammy ödüllü rapçi Cardi B., Instagram hesabından yaptığı açıklamada, eylül ayından beri ayrı yaşadığı üç yıllık eşi Offset ile birlikteliklerini sürdürme kararı aldıklarını duyurdu.

"BİZ DE BÖYLEYİZ"

İki yaşında Kiari Cephus adında bir kızı olan Cardi B., "Bir gün mutluyum, ertesi gün ağzını burnunu kırmak istiyorum. En iyi arkadaşınla konuşmamak gerçekten zor. Tipik bir çiftiz işte. Erken evlenmiş iki genciz, biz buyuz. Bizimki de sizin ilişkilerinizden farklı değil. Biz de böyleyiz" ifadelerini kullandı.