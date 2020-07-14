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14.07.2020 - 17:16 |

Cardi B, 'Kösem Sultan'ı izlemeye başladı

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden sonra Osmanlı tarihinin en önemli kadınlarına merak saldı. Ünlü rapçi, şimdi de Kösem Sultan'a geçti.

Cardi B, 'Kösem Sultan'ı izlemeye başladı
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Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B, geçen ay 'Muhteşem Yüzyıl' dizisini izlemeye başlamış ve kendini öyle kaptırmıştı ki günde beş bölüm bitiriyordu. Hürrem Sultan’a hayran olan ama Nurbanu Sultan’dan nefret eden B, Hürrem ölünce de sabaha kadar uyuyamamış hatta ağlamıştı.

Rapçi şimdi de Kösem Sultan’ın hayatına merak saldı. Twitter hesabından bir açıklama yapan B, “Kösemi görelim bakalım. Hürrem sonsuza dek kalbimde olacak” dedi.

Cardi B, Kösem Sultanı izlemeye başladı

Eda Taşpınar'dan 90 yaşındaki anneannesine teşekkürSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Eda Taşpınar, Instagram hesabından 90 yaşındaki anneannesinin videosunu paylaştı. Anneannesinin enerji dolu videosu kısa sürede beğeni topladı.
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