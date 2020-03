“Hayatımın en kötü dönemiydi” diyen şarkıcı, şöyle devam etti: “Altıncı albümüm ‘Here’a çalışıyordum. Müzik, her şeyden önemli ve acildi. Bir gün ‘More Than We Know’ şarkısını dinledim. Hayallerimizden fazlasını nasıl yapabileceğimizi anlatıyordu. Ağladım ve fikrim değişti.”