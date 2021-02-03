Çarşı Pazar oyuncuları kim? Çarşı Pazar filmi nerede çekildi, konusu nedir?
Çarşı Pazar filmi oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sinema salonlarının dikkat çeken yapımı, 2015 yılında vizyona girdi ve komedi türündedir. Çarşı Pazar konusu ise ilgi çekiyor. İşte, Çarşı Pazar filmi detayları...
Sinema salonlarında ilgiyle izlenen Çarşı Pazar filmi yönetmenliğini Muharrem Gülmez yürüttü. Erdem Yener, Ayhan Taş ve Elif Nur Kerkük gibi isimlerin başrolü paylaştığı film televizyon ekranlarında yayın hayatında devam ediyor.
ÇARŞI PAZAR FİLMİ KONUSU
Kahraman, geçimini aile büyüklerinden kalan hamamda kese yaparak kazanmaya çalışmaktadır. Oldukça iyi yürekli bir tellak olarak tanınan Kahraman'ın işleri Tuncay yüzünden tehlikeye girer. Varlıklı bir müteahhit olan Tuncay, İstanbul'dan gelmiştir ve Kahraman'ın ekmek kapısı olan hamamı, içinde bulunduğu çarşıyla birlikte yıkmak ister. Amacı yıkılan yere alışveriş merkezi yapmaktır. Esnaftan hiç anlaşamadığı Cemil bunu Kahraman'ın işini bozmak için fırsat bilir ve Tuncay'la işbirliği yapmaya karar verir.
Cemil, esnafı da ikna ederek alışveriş merkezi için destek toplamaya çalışır. Kahraman, Tuncay'a inanmamakta ısrarlıyken, diğer yandan da başı babasından kalan borçlarla büyük derttedir. Tek yolu vardır ve kolları sıvar...
ÇARŞI PAZAR FİLMİ OYUNCULARI
Mehmet Erdem
Ayhan Taş
Elif Nur Kerkük
İlker Aksum
Doğa Konakoğlu
Deniz Oral
Muharrem Gülmez
Deniz Özerman
Emin Olcay
Suzan Aksoy
Hilmi Özçelik
Esin Eden
Billur Kalkavan
ÇARŞI PAZAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Komedi türündeki beğeni toplayan Çarşı Pazar filminin çekimleri Tokat merkezde ve Niksar ilçesinde gerçekleştirildi.