Çarşı Pazar oyuncuları kim? Çarşı Pazar filmi nerede çekildi, konusu nedir?

Sinema salonlarında ilgiyle izlenen Çarşı Pazar filmi yönetmenliğini Muharrem Gülmez yürüttü. Erdem Yener, Ayhan Taş ve Elif Nur Kerkük gibi isimlerin başrolü paylaştığı film televizyon ekranlarında yayın hayatında devam ediyor.

ÇARŞI PAZAR FİLMİ KONUSU

Kahraman, geçimini aile büyüklerinden kalan hamamda kese yaparak kazanmaya çalışmaktadır. Oldukça iyi yürekli bir tellak olarak tanınan Kahraman'ın işleri Tuncay yüzünden tehlikeye girer. Varlıklı bir müteahhit olan Tuncay, İstanbul'dan gelmiştir ve Kahraman'ın ekmek kapısı olan hamamı, içinde bulunduğu çarşıyla birlikte yıkmak ister. Amacı yıkılan yere alışveriş merkezi yapmaktır. Esnaftan hiç anlaşamadığı Cemil bunu Kahraman'ın işini bozmak için fırsat bilir ve Tuncay'la işbirliği yapmaya karar verir.

Cemil, esnafı da ikna ederek alışveriş merkezi için destek toplamaya çalışır. Kahraman, Tuncay'a inanmamakta ısrarlıyken, diğer yandan da başı babasından kalan borçlarla büyük derttedir. Tek yolu vardır ve kolları sıvar...

ÇARŞI PAZAR FİLMİ OYUNCULARI

Mehmet Erdem

Ayhan Taş

Elif Nur Kerkük

İlker Aksum

Doğa Konakoğlu

Deniz Oral

Muharrem Gülmez

Deniz Özerman

Emin Olcay

Suzan Aksoy

Hilmi Özçelik

Esin Eden

Billur Kalkavan

ÇARŞI PAZAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Komedi türündeki beğeni toplayan Çarşı Pazar filminin çekimleri Tokat merkezde ve Niksar ilçesinde gerçekleştirildi.