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10.05.2020 - 21:58 |

Çat Kapı Aşk filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Çat Kapı Aşk nerede, ne zaman çekildi?

Merakla beklenen Çat Kapı Aşk filmi bu akşam FOX TV'de ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki 2019 yılında gösterime giren ve İstanbul'da çekilen Çat Kapı Aşk filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Çat Kapı Aşk filmi ile ilgili ayrıntılar...

Çat Kapı Aşk filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Çat Kapı Aşk nerede, ne zaman çekildi?
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ÇAT KAPI AŞK FİLMİ KONUSU

Su, hayatının aşkının bir gün mutlaka kendisini bulacağına inanan hayalperest bir kadındır. Aras ise herkesten gizlemeye çalıştığı rahatsızlığından muzdarip olan genç bir avukattır. Bir gün Su, Aras ile yolda çarpışınca onun hayatının aşkı olabileceğini düşünür. Hayatının aşkının o olup olmadığına dair bir işaret bekleyen Su, çok geçmeden bir mucize ile karşılaşır. Alt katına taşınan ve kendisinden gürültü yaptığı için şikayetçi olan komşusunu daha görmeden sinir olan Su, komşusunun Aras olduğunu öğrenmesiyle büyük bir şok yaşar. Beklenen aşk bacayı sardığındaysa Aras ve Su kendisini masalsı bir hikayenin içerisinde bulur.

ÇAT KAPI AŞK OYUNCU KADROSU

Müge Boz – Su

Jess Molho – Aras

Nergis Kumbasar – Ayten

Elmaddin Jafarov – Neriman

Ibrahim Selim – Psikolog

Ipek Bagriacik – Hande

Duygu Çetinkaya – Berna

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Cadde Yazarları

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