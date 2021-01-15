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15.01.2021 - 15:39 |

Catherine Tyldesley: Nefes nefese kalmadan merdiven çıkamıyordum

50 kilo veren oyuncu Catherine Tyldesley, bir takipçisinin "Sizi, bu kadar çok kilo verme konusunda ne motive etti?" sorusuna yanıt verdi.

Catherine Tyldesley: Nefes nefese kalmadan merdiven çıkamıyordum
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Kamera karşısına geçtiği 'Coronation Street' adlı diziyle adını duyuran Catherine Tyldesley, sıkı bir diyet ve egzersiz programı sayesinde 50 kilo verdi. Bambaşka bir görünüme kavuşan Tyldesley, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Tom Pitfield ile evliliğinden Alfie James adında bir çocuğu olan 37 yaşındaki oyuncu, bir takipçisinin, "Sizi, bu kadar çok kilo verme konusunda ne motive etti?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Nefes nefese kalmadan merdiven çıkamıyordum. Enerjim sıfırdı ve cildim de korkunçtu. Beslenme konusunda kendimi eğitmek yaptığım en iyi şeydi."

Bir dönem 54 beden olduğunu ifade eden Tyldesley, 2013 yılında bir yönetmenin kendisine, "Başrol karakterlerini oynamak için şişmansın" demesinin ardından zayıflamaya karar verdiğini açıkladı.

Catherine Tyldesley: Nefes nefese kalmadan merdiven çıkamıyordum

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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