Çatı Katı Aşk 10. bölüm kesintisiz izle! Çatı Katı Aşk 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Çatı Katı Aşk 10. son bölüm ile dün akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluştu. Ateş ve Ayşen arasında süren aşk Demir ve Yasemin arasında da ne kadar itiraf edemeselerde devam etmektedir. Ayşen ekrana gelen son bölümde abisi Demir'e sürpriz bir doğum günü hazırlamak için kolları sıvar. Ateş ise Asaf'ın yurt dışında olduğunu fırsat bilip partiyi yalıya taşır. Yalıda Süheyla ve Şuayip'te vardır. Yalıda tuvaleti arayan Süheyla beklemediği bir manzara ile karşı karşıya kalır.

ÇATI KATI AŞK 10. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE!

ÇATI KATI AŞK 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren haberimiz güncellenecektir.