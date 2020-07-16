Çatı Katı Aşk 2. bölüm ekrana geliyor! Ateş ve Ayşen arasında neler olacak?

Kanal D'nin yeni dizisi Çatı Katı Aşk 2. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Peki yeni bölümde neler olacak?

ÇATI KATI AŞK 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kanal D’nin yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği yeni dizisi "Çatı Katı Aşk" yeni bölümü ile 16 Temmuz 2020 Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

Ayşen’e evliliğinin sahte olduğunu itiraf ettiği anda Gülriz’in mahalleye gelmesiyle zor durumda kalan Ateş mecburen evlilik oyununa devam eder. Ateş’in sözlerinin aksine davranması Ayşen’i Ateş’e inanmak konusunda büyük bir ikilemde bırakır. Yasemin’in maharetli elleriyle yaptığı kek Yılmaz ailesi tarafından çok beğenilir ama bu durum mutfağın gerçek sahibi olan Süheyla’nın savaş baltalarını çıkarmasına neden olur. Celal’in Yasemin’e mantıcı dükkanında iş teklif etmesiyle Demir ve Yasemin arasında süren çekişme daha da alevlenir.