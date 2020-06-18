Çatı Katı Aşk afişi beğenildi

Kanal D’nin merakla beklenen, başrolünü Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in paylaştığı yeni dizisi ‘Çatı Katı Aşk’ın afişi görücüye çıktı. İzleyiciyle buluşmak için gün sayan projenin ilk bölümü, 9 Temmuz akşamı ekrana gelecek. Geçtiğimiz günlerde tanıtımları büyük ilgi gören dizinin afişi de beğeni topladı.

Oyuncu kadrosunda; Renan Bilek, Tülay Günal, Erhan Yazıcıoğlu, Ebru Aykaç, Burak Tamdoğan, Pelin Öztekin, Bülent Seyran ve Bedia Ener gibi isimlerin de yer aldığı ‘Çatı Katı Aşk’ın yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz’in üstlendiği dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.