Çatı Katı Aşk'ın Yasemin'i Nilay Deniz kimdir? Nilay Deniz kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Bu akşam Kanal D ekranlarında Çatı Katı Aşk dizisinin ilk bölümü yayınlanacak. Banu Akdeniz'in yapımcılığını gerçekleştirdiği dizinin hikayesi bir aileye iki yabancı misafirin dahil olmasıyla başlıyor. Nilay Deniz, Çatı Katı Aşk dizisinde Yasemin karakterini canlandıracak. Peki Nilay Deniz kimdir?

NİLAY DENİZ KİMDİR?

Nilay Deniz, 1993 yılında Aydın’da doğdu. Oyunculuk eğitimi alan Nilay Deniz, Behzat Ç. dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Ah Neriman, Güneşi Beklerken, 20 Dakika, Mor Menekşeler ve Hayata Beş Kala dizilerinde de rol aldı.

Aşk Yeniden dizisinde rol alan Deniz, bir süre Ateşböceği dizisinde başrol olup "Aslı" karakterini canlandırmıştır. Daha Sonra Kalk Gidelim dizisinde bir süre "Nehir" Karekterini canlandırmıştır. Şimdilerde Kanal D'de başlayacak olan Çatı Katı Aşk dizisinde "Yasemin" karekterini canlandırmaktadır.