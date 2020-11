Caz zamanı

Nardis Jazz Club’tan her hafta farklı bir müzisyenin sahne aldığı caz performansı ve muhteşem lezzetlerle renklenen brunch keyfi, her pazar Fairmont Quasar Istanbul’da konuklarını ağırlıyor. Önder ve Zuhal Focan tarafından, mainstream cazın yanı sıra modern caz, fusion ve etnik caz içerecek şekilde kurgulanan ve her hafta farklı bir müzisyene ev sahipliği yapan Jazz Brunch etkinliği, misafirlere konser tadında müzik ziyafeti yaşatacak. Otelde, 22 Kasım’da Dilek Sert Erdoğan Trio sahne alacak.