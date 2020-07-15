Cedi Osman kimdir, kaç yaşında? Cedi Osman boyu kaç?

CEDİ OSMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cedi Osman, 8 Nisan 1995, Ohri, Makedonya doğumlu. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2.05 boyundaki basketbolcu kısa forvet pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde şutör gard ve uzun forvet pozisyonlarında da oynayabilmektedir. 2015 NBA Draftı'nda Minnesota Timberwolves tarafından 2. tur 1. sırada seçildi. Ardından draftın gerçekleştirildiği 25 Haziran günü, aynı gece yapılan takasla hakları Cleveland Cavaliers'a geçti.

Babası Türk, annesi Boşnak olan Cedi, 1995 yılında Makedonya'nın Ohri şehrinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1999 yılında Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrine taşındı. Hareketli ve hiperaktif bir çocuk olan Cedi'yi ailesi okuldan arta kalan zamanlarını değerlendirmesi için 6 yaşındayken KK Bosna kulübüne kayıt ettirdi. Saraybosna'da bir gün kulübünde basketbol oynarken EuroLeague takımı Anadolu Efes scoutları tarafından izlenip keşfedildi ve daha sonra 13 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a getirildi. Türkiye'ye taşındıktan sonra Türk vatandaşlığına geçen Cedi, 2007 yılından itibaren Anadolu Efes alt yapısında forma giymeye başladı. Anadolu Efes alt yapısında ilk olarak küçük takımda oynayarak başladı ve en son olarak yıldız ve genç takımlarında forma giydi. Ayrıca 2010 yılında yıldız takımla beraber Türkiye Yıldız Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti. Cedi, 2011 yılındaki Jordan Brand Classic Uluslararası Maçı'nda oynaması için çağrıldı ve Mario Hezonja ve Andrew Wiggins'inde forma giydiği Dünya takımında 27 dakika süre alıp karşılaşmayı 14 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 6 top çalma ile tamamladı.