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23.05.2020 - 20:48 |

Cehennem Melekleri 2 filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Cehennem Melekleri 2 nerede, ne zaman, kaç yılında çekildi?

Cehennem Melekleri 2 orijinal adı ile The Expandables 2, bu akşam ekranlara geliyor. Çekimleri Bulgaristan'da gerçekleştirilen ve yıldızlar topluluğu oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgi gören Cehennem Melekleri 2 filmi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Cehennem Melekleri 2 filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir?

Cehennem Melekleri 2 filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Cehennem Melekleri 2 nerede, ne zaman, kaç yılında çekildi?
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OYUNCU KADROSU

Cehennem Melekleri 2 filminde, Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet Li), Gunnar Jensen (Dolph Lundgren),Toll Road (Randy Couture) ve Hale Caesar (Terry Crews), Mr. Church’un (Bruce Willis) rol alıyor.

CEHENNEM MELEKLERİ KONUSU

Bay Church için oldukça basit bir işi aldıktan sonra, Cehennem Melekleri’nin plânları yanlış gider ve içlerinden biri, rakip bir paralı asker olan Jean Vilain (Jean-Claude Van Damme) tarafından öldürülür. Cehennem Melekleri, yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silâhı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam almak için düşman bölgesine doğru yola çıkar.

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