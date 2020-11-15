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15.11.2020 - 07:00 |

Çekimde buluştular

Vakkorama, İstanbul’da düzenlenen Formula 1 Turkish Grand Prix 2020 ile birlikte AlphaTauri’yi markaları arasına ekledi.

Çekimde buluştular
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Vakkorama, İstanbul’da düzenlenen Formula 1 Turkish Grand Prix 2020 ile birlikte AlphaTauri’yi markaları arasına ekledi. Formula 1 çekimlerinde bir araya gelen Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve AlphaTauri CEO’su Ahmet Mercan, bol bol sohbet etti. 21 Kasım’a kadar Zorlu Center mağazasının vitrinini süsleyecek imza tasarımların yanı sıra sonbahar/kış 2020 koleksiyonuna ait parçalar AlphaTauri Corner’da ve online mağazalarda yer alıyor.

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'ndan haber varKatıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakımdan çıktı.
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Cadde Yazarları

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