25.07.2020 - 07:00 |
Çekimler başlıyor!
Cem Gelinoğlu, Giray Altınok ve Muammer Tali’nin kaleme aldığı ‘Aykut Enişte 2’nin ilk okuma provası, kahkahalar eşliğinde gerçekleşti.
Filmin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Mekin Sezer, Nezaket Erden ve Ecrin Moğultay gibi isimler yer alıyor. Gelinoğlu, “Çok güzel bir hikaye daha yarattık. Kendi adıma mutluyum” dedi.
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.