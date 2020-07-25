Çekimler başlıyor!

Filmin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç, Mekin Sezer, Nezaket Erden ve Ecrin Moğultay gibi isimler yer alıyor. Gelinoğlu, “Çok güzel bir hikaye daha yarattık. Kendi adıma mutluyum” dedi.