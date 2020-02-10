Çekimler bitti

Keremcem, Melis Babadağ, Cem Zeynel Kılıç, Cihan Ercan ve Nil Keser’in başrolünü paylaştığı ‘Aşk Çağırırsan Gelir’ filminin çekimleri tamamlandı. Oyuncular ve ekip, Cihangir’de bir araya gelerek, setin final gününü kutladı. Emre Kavuk’un yönetmen koltuğunda oturduğu proje, Ordu ve İstanbul’da gerçekleşti.