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10.02.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

Çekimler bitti

Keremcem, Melis Babadağ, Cem Zeynel Kılıç, Cihan Ercan ve Nil Keser’in başrolünü paylaştığı ‘Aşk Çağırırsan Gelir’ filminin çekimleri tamamlandı.

Çekimler bitti

Keremcem, Melis Babadağ, Cem Zeynel Kılıç, Cihan Ercan ve Nil Keser’in başrolünü paylaştığı ‘Aşk Çağırırsan Gelir’ filminin çekimleri tamamlandı. Oyuncular ve ekip, Cihangir’de bir araya gelerek, setin final gününü kutladı. Emre Kavuk’un yönetmen koltuğunda oturduğu proje, Ordu ve İstanbul’da gerçekleşti. 

 

Saba Tümer'den şaşırtan sözler: David Beckham’la...Sunucu Saba Tümer, yaptığı açıklamayla sosyal medyayı salladı. Daha önce David Beckham'ın Duha'da kaldığı otele tatile giden Tümer, Beckham’la tesadüfen aynı yatakta yattığını açıkladı.
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