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01.09.2020 - 07:00 |

Çekimler tamamlandı

Dosso Dossi Fashion Show’un 2020-21 kış kreasyonu dijital platform defilesinin üç gün süren çekimleri, Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi bölümleriyle tamamlandı.

Çekimler tamamlandı
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Dosso Dossi Fashion Show’un 2020-21 kış kreasyonu dijital platform defilesinin üç gün süren çekimleri, Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi bölümleriyle tamamlandı. Ağrı Dağı manzarası eşliğinde bir tarlada devam eden çekimlere Wilma Elles ve Didem Soydan da dahil oldu. İkili, 50 ülkede yayınlanacak büyük bir projenin içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Murat Övüç'e eski basketbolcu Zaza Enden'den tokat!Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a da küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Övüç'ün bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi. Bu iddiaların ardından Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, Murat Övüç'e tokat attı. Görüntülerde 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' diyen Murat Övüç'ün o anları sosyal medyadan yayınlandı.
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Cadde Yazarları

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