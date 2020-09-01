Çekimler tamamlandı

Dosso Dossi Fashion Show’un 2020-21 kış kreasyonu dijital platform defilesinin üç gün süren çekimleri, Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi bölümleriyle tamamlandı. Ağrı Dağı manzarası eşliğinde bir tarlada devam eden çekimlere Wilma Elles ve Didem Soydan da dahil oldu. İkili, 50 ülkede yayınlanacak büyük bir projenin içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.