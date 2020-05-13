Çelik ve Buket Saygı doğum günlerini birlikte kutladılar

2002 yılında dünyaevine giren ancak 3 yıl sonra yollarını ayıran Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı. Çelik Pasta bulamadık ne yapalım derken, şarkıcının çekim yaptığını fark eden Saygı ise bu duruma gülümseyerek "Çok komiğime" gitti dedi.

Çelik kutlama videosunu "Böyle olur karantinada doğum günü kutlaması neşesi" notuyla paylaştı. 2005 yılında evliliklerini bitiren ikilinin Atilla Ata adında bir oğulları var.