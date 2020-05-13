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13.05.2020 - 07:50 |

Çelik ve Buket Saygı doğum günlerini birlikte kutladılar

14 yıl önce boşanan şarkıcı Çelik ile Buket Saygı doğum günlerini birlikte kutladı. Çelik, o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Çelik ve Buket Saygı doğum günlerini birlikte kutladılar
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2002 yılında dünyaevine giren ancak 3 yıl sonra yollarını ayıran Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı. Çelik Pasta bulamadık ne yapalım derken, şarkıcının çekim yaptığını fark eden Saygı ise bu duruma gülümseyerek "Çok komiğime" gitti dedi.

Çelik kutlama videosunu "Böyle olur karantinada doğum günü kutlaması neşesi" notuyla paylaştı. 2005 yılında evliliklerini bitiren ikilinin Atilla Ata adında bir oğulları var.

 
 
 
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Böyle olur karantinada doğum günü kutlaması neşesi 😂🎸🧿🎤🤟🦋🎉💐🎁

Çelik Erişçi (@celikerisciofficial)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Burcu Esmersoy: Benimki oyun oynarken önünden geçmişimdirCorona virüs nedeniyle evinde karantinada olan Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Son zamanlarda eğlenceli videolarıyla dikkat çeken sunucu, bunlara bir yenisini daha ekledi.
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    Cadde Yazarları

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