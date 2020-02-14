'Cem Karaca vefat edeceÄŸini biliyordu'

Cem Karaca'nÄ±n yaÅŸarken birlikte sahne aldÄ±ÄŸÄ± son mÃ¼zisyen arkadaÅŸlarÄ±ndan kurulu Yol ArkadaÅŸlarÄ± grubu, usta sanatÃ§Ä±yÄ± ÅŸarkÄ±larÄ± ve anÄ±larÄ±yla andÄ±.

Geceye; Cem Karaca'nÄ±n eÅŸi Ä°lkim Karaca, Aydilge, Murat Evgin, Bora Duran ve Soner Olgun katÄ±ldÄ±. Ä°lkim Karaca mÃ¼zisyen GÃ¼r Akad'a merhumun ÅŸapkasÄ±nÄ±, Murat Evgin'e ise Trabzon'dan aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸalÄ±nÄ± hediye etti. Ä°lkim Karaca daha Ã¶nce de Cem Karaca'nÄ±n gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ KÄ±raÃ§'a hediye etmiÅŸti.

Konseri takip eden gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Ä°lkim Karaca, "Cem'in anÄ±sÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan insanlara bunlarÄ± hediye ediyorum. DevamÄ± gelecek. Evde Ã¶zel eÅŸyalarÄ±nÄ± alÄ±p, sevdiÄŸi ve anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸayan insanlara veriyorum" dedi.

"ÃœZERÄ°MÄ°ZE CEVÄ°Z DÃœÅžMESÄ°N"

Cem Karaca'nÄ±n vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hakkÄ±nda bilinmesi gereken ÅŸeyler olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine Ä°lkim Karaca, "Cem, vefatÄ±nÄ±n bir hafta Ã¶ncesi babasÄ±nÄ± mezarÄ±nda ziyaret etmiÅŸti, orada mezarcÄ±lara 'YakÄ±nda ben de geliyorum, gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼z' dedi. Vefat edeceÄŸini biliyordu, bana da 'Ben gÃ¶mÃ¼ldÃ¼kten sonra babamla benim mezarÄ±ma ceviz aÄŸacÄ± deÄŸil sÃ¶ÄŸÃ¼t aÄŸacÄ± dikin. Ãœzerimize ceviz dÃ¼ÅŸmesin, tak tuk bizi sarsmasÄ±n' demiÅŸti" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

