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27.01.2021 - 10:00 |

Cem Kurtoğlu 'Savaşçı' kadrosunda

“Savaşçı”nın ekibine usta oyuncu Cem Kurtoğlu da katıldı. Cem Kurtoğlu dizide Mösyö karakteriyle yer alacak.

Cem Kurtoğlu 'Savaşçı' kadrosunda
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FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Savaşçı'ya geçen günlerde Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Ediz Hun, usta oyuncu Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Serenay Aktaş ve Güneş Zavrak katılmıştı.

Çekimleri son hız devam eden ve büyük merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Magazin Haberleri Bülteni (27 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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