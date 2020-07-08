Cem Özer'in oğlu boyunu geçti!

Cem Özer - Pınar Dura çifti işletmeciliğini yaptıkları Akyarlar Portobianco Beach'te hem iş hem tatil yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Özer'in ziyarete Nurgül Yeşilçay'dan olan oğlu Osman Nejat geldi.

Özer, eşi ve oğluyla fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun takipçileri, oğlu Nejat'ın boyunu geçtiğini söyledi.