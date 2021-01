Cem Yılmaz kaç yaşında, nereli? Cem Yılmaz'ın boyu kaç, filmleri - gösterileri neler? İşte biyografisi...

Yıllara damga vuran ve günümüzde tekrar aynı heyecanı yaşatan İbrahim Tatlıses'in sunumuyla gerçekleştirilen İbO Show, her hafta farklı konukları ağırmalaya devam ediyor. Bu akşam İBO Show'a konuk olan isimlerden biri de Cem Yılmaz. Peki Cem Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cem Yılmaz hakkında merak edilenler ve biyografisi...



CEM YILMAZ KİMDİR?



23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. 47 Yaşında olan ve 1,70 m boyunda olan Cem Yılmaz aslen Gürün, Sivaslıdır. İlköğrenimini Mehmet Âkif İlkokulunda tamamladı. Ortaokulda Bahçelievler Kâzım Karabekir Ortaokulunu, sonrasında da Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi bölümünü bitirdi.



Karikatüre olan ilgisi ve yeteneği sayesinde üniversite yıllarında Leman isimli mizah dergisinde çalışmaya başladı. İlk gösterisini dergide çalıştığı yıllarda, Leman Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Sonrasında Beşiktaş Kültür Merkezinde sahne almaya başladı ve burada düzenlediği gösteriler ile adını duyurmayı başararak günümüze kadar toplamda 4.000'den fazla kez sahneye çıktı.



1998'de Her Şey Çok Güzel Olacak isimli filmle sinema sektörüne adım attı. İçlerinde Türk Sineması’nın en sevilen filmleri arasına girmiş olan G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz ve Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu on filmde rol aldı ve üç filmde seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.



Sinema alanındaki çalışmalarının yanı sıra sahne gösterilerini de devam ettirdi; her biri kapalı gişe oynayan dört ayrı stand up gösterisi gerçekleştirdi, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası iş birliği ile özel konserler kapsamında orkestraya iki kez şeflik yaptı ve üniversite ziyaretlerinin birleşiminden oluşan bir DVD çıkardı.



Kariyeri boyunca birçok markanın reklam yüzü oldu, aralarında Panasonic, Opet, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası, Doritos, Hepsiburada gibi markaların yer aldığı firmalar için reklam kampanyalarına imza attı. Karikatürlerinin yer aldığı bir kitap ve üç filminin senaryolarının kitaplaştırılmış hâli de okurların yoğun ilgisini çekti.



“Sadri Alışık Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”, “4. Yeşilçam Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” ve “Brussels Uluslararası Bağımsız Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” gibi ödüllerin de dâhil olduğu çeşitli ödüllere layık görüldü.

2014'te StandartCY adlı gösterisiyle sonbaharda Amerika turnesine çıkmıştır. Yer aldığı film Deli Aşk, 10 Mart 2017 tarihinde vizyona girmiştir.



CEM YILMAZ GÖSTERİLERİ



2014 STANDartCY

2011 CM101MMXI

2010 CMYLMZ Soru & Cevap

2007 CMYLMZ

1999 Bir Tat Bir Doku

1999 Milenyum



CEM YILMAZ FİLMLERİ



2020 Karakomik Filmler 2

2019 Karakomik Filmler

2018 Arif v 216

2017 Deli Aşk

2016 Zootropolis: Hayvanlar Şehri

2016 İftarlık Gazoz

2015 Ali Baba ve 7 Cüceler

2014 Son Umut

2014 Pek Yakında

2013 CM101MMXI

2012 Magnifica Presenza

2011 Sonra Ağlayacağım

2011 Arabalar 2

2011 Zefir2010 Av Mevsimi

2010 Yahşi Batı

2009 Arthur: Maltazar'ın İntikamı

2008 A.R.O.G

2008 Canım Ailem

2007 Arı Filmi

2006 Hokkabaz

2005 Organize İşler

2004 G.O.R.A.

2001 Vizontele

1998 Her Şey Çok Güzel Olacak