Cem Yılmaz kaç yaşında, nereli? Cem Yılmaz'ın boyu kaç, filmleri - gösterileri neler? İşte biyografisi...
9 Ocak 2021 Cumartesi akşamı İbo Show konuklarından biri olan Cem Yılmaz, izleyicileri ekrana kilitleyecek. Sevilen sohbetiyle araştırma konusu olacak Cem Yılmaz kaç yaşında, nereli? soruları yoğun ilgi görecek. Aynı zamanda Cem Yılmaz filmleri de en çok merak edilenler arasında yerini alacak. İşte kısaca Cem Yılmaz kimdir? sorusunun yanıtı...
Yıllara damga vuran ve günümüzde tekrar aynı heyecanı yaşatan İbrahim Tatlıses'in sunumuyla gerçekleştirilen İbO Show, her hafta farklı konukları ağırmalaya devam ediyor. Bu akşam İBO Show'a konuk olan isimlerden biri de Cem Yılmaz. Peki Cem Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cem Yılmaz hakkında merak edilenler ve biyografisi...
CEM YILMAZ KİMDİR?
23 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. 47 Yaşında olan ve 1,70 m boyunda olan Cem Yılmaz aslen Gürün, Sivaslıdır. İlköğrenimini Mehmet Âkif İlkokulunda tamamladı. Ortaokulda Bahçelievler Kâzım Karabekir Ortaokulunu, sonrasında da Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi bölümünü bitirdi.
Karikatüre olan ilgisi ve yeteneği sayesinde üniversite yıllarında Leman isimli mizah dergisinde çalışmaya başladı. İlk gösterisini dergide çalıştığı yıllarda, Leman Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Sonrasında Beşiktaş Kültür Merkezinde sahne almaya başladı ve burada düzenlediği gösteriler ile adını duyurmayı başararak günümüze kadar toplamda 4.000'den fazla kez sahneye çıktı.
1998'de Her Şey Çok Güzel Olacak isimli filmle sinema sektörüne adım attı. İçlerinde Türk Sineması’nın en sevilen filmleri arasına girmiş olan G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz ve Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu on filmde rol aldı ve üç filmde seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.
Sinema alanındaki çalışmalarının yanı sıra sahne gösterilerini de devam ettirdi; her biri kapalı gişe oynayan dört ayrı stand up gösterisi gerçekleştirdi, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası iş birliği ile özel konserler kapsamında orkestraya iki kez şeflik yaptı ve üniversite ziyaretlerinin birleşiminden oluşan bir DVD çıkardı.
Kariyeri boyunca birçok markanın reklam yüzü oldu, aralarında Panasonic, Opet, Türk Telekom, Türkiye İş Bankası, Doritos, Hepsiburada gibi markaların yer aldığı firmalar için reklam kampanyalarına imza attı. Karikatürlerinin yer aldığı bir kitap ve üç filminin senaryolarının kitaplaştırılmış hâli de okurların yoğun ilgisini çekti.
“Sadri Alışık Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”, “4. Yeşilçam Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” ve “Brussels Uluslararası Bağımsız Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü” gibi ödüllerin de dâhil olduğu çeşitli ödüllere layık görüldü.
2014'te StandartCY adlı gösterisiyle sonbaharda Amerika turnesine çıkmıştır. Yer aldığı film Deli Aşk, 10 Mart 2017 tarihinde vizyona girmiştir.
CEM YILMAZ GÖSTERİLERİ
2014 STANDartCY
2011 CM101MMXI
2010 CMYLMZ Soru & Cevap
2007 CMYLMZ
1999 Bir Tat Bir Doku
1999 Milenyum
CEM YILMAZ FİLMLERİ
2020 Karakomik Filmler 2
2019 Karakomik Filmler
2018 Arif v 216
2017 Deli Aşk
2016 Zootropolis: Hayvanlar Şehri
2016 İftarlık Gazoz
2015 Ali Baba ve 7 Cüceler
2014 Son Umut
2014 Pek Yakında
2013 CM101MMXI
2012 Magnifica Presenza
2011 Sonra Ağlayacağım
2011 Arabalar 2
2011 Zefir2010 Av Mevsimi
2010 Yahşi Batı
2009 Arthur: Maltazar'ın İntikamı
2008 A.R.O.G
2008 Canım Ailem
2007 Arı Filmi
2006 Hokkabaz
2005 Organize İşler
2004 G.O.R.A.
2001 Vizontele
1998 Her Şey Çok Güzel Olacak