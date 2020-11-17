MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Cem Yılmaz'a Saadet Özsırkıntı sorusu
17.11.2020 - 09:20 |

Cem Yılmaz'a Saadet Özsırkıntı sorusu

Önceki akşam oğlu Kemal ile birlikte Etiler'de görüntülenen komedyen Cem Yılmaz'a, 'Erşan Kuneri' filmi ve adının aşk dedikodularına karıştığı sunucu Saadet Özsırkıntı soruldu.

Cem Yılmaz'a Saadet Özsırkıntı sorusu
ABONE OL

Cem Yılmaz, önceki akşam oğlu Kemal ile birlikte Etiler'deki bir restorandan çıkarken objektiflere takıldı. Kemal, araçlarını beklediği sırada kendisini görüntüleyen kameraları görünce onlarla şakalaştı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Kemal, patlayan flaşların ardından önündeki çiçeklerin arkasına saklanarak, kendi kendine oyun oynadı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Cem Yılmaz'a, 'Erşan Kuneri' filmi ve adının aşk dedikodularına karıştığı Saadet Özsırkıntı soruldu.

Soruları cevaplamayan usta komedyen, aracına binerek hızla oradan ayrıldı.

Magazin Haberleri Bülteni (17 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

17 bin 960 kişi izledi

17 bin 960 kişi izledi

Cansu Dere’den çağrı

Cansu Dere’den çağrı

İklim mesajı

İklim mesajı

İnzivaya çekildi

İnzivaya çekildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet