Cem Yılmaz'a Saadet Özsırkıntı sorusu

Cem Yılmaz, önceki akşam oğlu Kemal ile birlikte Etiler'deki bir restorandan çıkarken objektiflere takıldı. Kemal, araçlarını beklediği sırada kendisini görüntüleyen kameraları görünce onlarla şakalaştı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Kemal, patlayan flaşların ardından önündeki çiçeklerin arkasına saklanarak, kendi kendine oyun oynadı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Cem Yılmaz'a, 'Erşan Kuneri' filmi ve adının aşk dedikodularına karıştığı Saadet Özsırkıntı soruldu.

Soruları cevaplamayan usta komedyen, aracına binerek hızla oradan ayrıldı.