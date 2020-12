Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven biyografisi...

Survivor 2020 kadrosunda yer alan ve Gönüllüler takımında mücadele eden Cemal Can Canseven geçtiğimiz sezon ipi göğüsleyen ve Survivor 2020'nin şampiyonu olan isim olmuştu. Adada birçok isimle iyi anlaşan ve duygusal kişiliği ile tanınan Cemal Can Canseven Survivor 2020'da son üçe kalmış SMS oylamasında Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz ile mücadele eden Cemal Can Canseven SMS sonuçlarında ipi göğüsleyen isim olmuştu. Peki Cemal Can Canseven kimdir?

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

İzmir doğumlu olan Cemal Can Canseven, 24 yaşındadır. Annesi Rizeli olan Canseven’in babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başlamış ve daha sonra bu alanda uzmanlaşmıştır.

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden olan Danla Bilic’in yakın arkadaşıdır. Cemal Can Canseven Survivor 2020’nin şampiyonu olmuştur.