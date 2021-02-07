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07.02.2021 - 17:21 |

Cemal Can Canseven koronavirüse yakalandı

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, bir süredir şarkıcı Aleyna Tilki ile birlikte İşte 'Bu Benim Masalım' adlı gençlik dizisinde oynuyordu. Geçtiğimiz günlerde kas spazmı geçiren Aleyna Tilki'den sonra Canseven'den de üzen bir haber geldi.

Cemal Can Canseven koronavirüse yakalandı
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Acun Ilıcalı'nın kurduğu yeni dijital platform Exxen'de yer alan İşte 'Bu Benim Masalım' adlı dizinde başrol oynayan Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'den üzücü haber geldi.

Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Cemal Can açıklamasında "Evde karantina sürecim başladı, ilaçlarımı almaya başladım" dedi.

Cemal Can Canseven koronavirüse yakalandı

ALEYNA DA RAHATSIZLANMIŞTI

Öte yandan Cemal Can'ın partneri Aleyna Tilki de, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından "Doktora gidiyorum" diye paylaşım yaparak sevenlerini korkutmuştu.

Sağlık durumu hakkında video çeken şarkıcı, "Sette kas spazmı geçirdim. Bütün vücudum kitlendi ve en sonunda yürüyemez hale geldim. Sanırım yanlış bir hareket yaptım ya da çok çalışmaktan dolayı vücudum kasıldı" demişti.

"ALEYNA İLE ÇOK EĞLENİYORUM"

Cemal Can daha önce partneri Aleyna için, "Aleyna ile çok keyifli bir arkadaşlığımız var. Birlikte dans kursuna gidiyoruz ve çok iyi anlaşıyoruz. Onunla çok eğleniyorum" şeklinde konuşmuştu.

Cemal Can Canseven koronavirüse yakalandı

    Emel Sayın koronavirüs aşısı oldu!Ünlü sanatçı Emel Sayın, Covid-19 aşısı yaptırdı. 75 yaşındaki ünlü sanatçı, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla aşı yaptırdığını duyurdu. Sayın, elindeki maskeyi göstererek “Aşımı yaptırdım ama tedbiri elden bırakmayacağız tabii” dedi.
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    Cadde Yazarları

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