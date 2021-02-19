MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Cemal Can Canseven koronavirüsü atlattı
19.02.2021 - 11:53 |

Cemal Can Canseven koronavirüsü atlattı

'Survivor 2020' şampiyonluğundan sonra oyunculuk kariyerine başlayan Cemal Can Canseven, Metropol İstanbul'da görüntülendi.

Cemal Can Canseven koronavirüsü atlattı
ABONE OL

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testi pozitif çıkan Cemal Can Canseven, AVM içerisinde mağazaları dolaşırken görüntülendi. Survivor Cemal, koronavirus testinin negatife dönmesiyle birlikte soluğu spor salonunda aldı.

Cemal Can Canseven koronavirüsü atlattı

"İKİ TEST DE NEGATİF ÇIKTI"
Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oyuncu, "İki defa bir gün arayla test yaptırdım, ikisi de negatif çıktı. Beni çok etkilemedi, kolay atlattım sayılır. Evde durmak da iyi geldi açıkçası, kendime vakit ayırabildim. Evdeyken kitap okudum, film izledim ve sporumu yaptım. Kendimle sosyalleştim diyebilirim” şeklinde konuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
'Aleyna Tilki ile çok eğleniyoruz'

"MUSTAFA CECELİ İLE UYUMUMUZ ÇOK GÜZELDİ"
Mart ayında piyasaya çıkacak şarkısı için heyecanlı olduğunu dile getiren Canseven, "Çok güzel bir şarkı olduğuna inanıyorum. Mustafa Ceceli ile uyumumuz çok güzeldi. Muhtemelen mart ayında şarkımız çıkacak" dedi.

Koronavirüs aşısı olan Nilüfer'i kızdıran yorum!Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin aşılanmasına devam ediliyor. Aşı olanlardan biri de Nilüfer'di. Aşı olduğu anı sosyal medyada paylaşan ünlü şarkıcıya, takipçisinden şaşırtan bir mesaj geldi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fitoterapi ile sağlıksız yaş almayı önleyebilirsiniz

Fitoterapi ile sağlıksız yaş almayı önleyebilirsiniz

Statlarda görev yapacak muhabir ve foto muhabiri sayısı artırıldı

Statlarda görev yapacak muhabir ve foto muhabiri sayısı artırıldı

Mutlu bir çocukluk geçirenlerin psikolojisi daha sağlam oluyor

Mutlu bir çocukluk geçirenlerin psikolojisi daha sağlam oluyor

Pandemi hamileliğinde doğru sanılan 10 yanlış

Pandemi hamileliğinde doğru sanılan 10 yanlış

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet