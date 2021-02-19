Cemal Can Canseven koronavirüsü atlattı

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testi pozitif çıkan Cemal Can Canseven, AVM içerisinde mağazaları dolaşırken görüntülendi. Survivor Cemal, koronavirus testinin negatife dönmesiyle birlikte soluğu spor salonunda aldı.

"İKİ TEST DE NEGATİF ÇIKTI"

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oyuncu, "İki defa bir gün arayla test yaptırdım, ikisi de negatif çıktı. Beni çok etkilemedi, kolay atlattım sayılır. Evde durmak da iyi geldi açıkçası, kendime vakit ayırabildim. Evdeyken kitap okudum, film izledim ve sporumu yaptım. Kendimle sosyalleştim diyebilirim” şeklinde konuştu.

"MUSTAFA CECELİ İLE UYUMUMUZ ÇOK GÜZELDİ"

Mart ayında piyasaya çıkacak şarkısı için heyecanlı olduğunu dile getiren Canseven, "Çok güzel bir şarkı olduğuna inanıyorum. Mustafa Ceceli ile uyumumuz çok güzeldi. Muhtemelen mart ayında şarkımız çıkacak" dedi.