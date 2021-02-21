Cemal Hünal ‘Sadakatsiz’de!

Cemal Hünal; Kanal D’nin başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği ‘Sadakatsiz’ dizisinin kadrosuna katıldı. Oyuncu, tıp fakültesini yarım bıraktıktan sonra iç sesini dinleyerek, başarılı bir fotoğrafçı olan Sinan Taşkıran karakterine hayat verecek. Asya’nın (Cansu Dere), üniversiteden beri görmediği arkadaşı Sinan’ın Tekirdağ’a gelmesi, tüm dengeleri altüst edecek.