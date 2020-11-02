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02.11.2020 - 11:54 |

Cemre Yaz Tokses: Anneme hasret kaldım

Nil Burak’ın oğlu Cemre Yaz Tokses önceki akşam sevgilisi Yaren Şahin’le Asmalımescit’teki bir mekanda görüntülendi.

Cemre Yaz Tokses: Anneme hasret kaldım
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Hürriyet'in haberine göre; muhabirlerin sorularını yanıtlayan Cemre Yaz Tokses, anne özlemi çektiğini söyledi. 

Tokses, “Ben mimar mühendisiyim. Kıbrıs’ta bir butik otelimiz vardı, onu yıktırdım. Yerine büyük dükkanları olan apart yaptırıyorum. Annem işlerimizi organize etmek için Kıbrıs’a gitti. Pandemi ortaya çıktı, annem orada kaldı. Ne ben gidebiliyorum ne annem gelebiliyor. Çok özledim, anneme hasret kaldım" dedi.

Cemre Yaz Tokses: Anneme hasret kaldım

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