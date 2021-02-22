Cenaze İşleri filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Cenaze İşleri oyuncu kadrosu...

Başarılı yerli filmin yönetmenliğini Korhan Uğur üstleniyor. Senaryosunu ise Serpil Altın ile birlikte kaleme alıyor. 2017 yılı yapımı yerli komedi filmi Cenaze işleri televizyon seyircilerinden de tam not aldı. İşte, Cenaze İşleri filmi detayları...

CENAZE İŞLERİ FİLMİ KONUSU

Belediyede cenaze işleri görevlisi olan Orhan, kimsesizler mezarlığının da sorumlusudur. Sevgilisi Serpil’le evlenmek ister; fakat parasızlıktan evlenemez. Orhan’ın arkadaşı Rafet, bir cesedi ortadan kaldırmak ister ve bunun için Orhan'dan para karşılığında cesedin kimsesizler mezarlığına gömülmesini talep eder. Orhan’ın vicdanı rahat etmez; ancak alacağı parayla Serpil’le evlenebileceğini düşünür ve istemeyerek de olsa teklifi kabul eder. Fakat cesedin gömüleceği sırada, adamın ölmediği fark edilir ve işler karışır.

CENAZE İŞLERİ OYUNCULARI

Ergun Kuyucu

Melis Cemre Çınar

Barış Kıralioğlu

Yüksel Ünal

Caner Atacan

Suzan Aksoy

Bedia Ener

Aydan Burhan

Halil Kumova

Çağatay Atasagun

Serpil Altın