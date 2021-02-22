Cenaze İşleri filmi oyuncuları kim, konusu nedir? Cenaze İşleri oyuncu kadrosu...
Cenaze İşleri filmi televizyon ekranlarında dikkatle izleniyor. Sinema salonlarında ilgiyle izlenen Cenaze İşleri konusu ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettiriyor. Cenaze İşleri filmi nerede, ne zaman çekildi?
Başarılı yerli filmin yönetmenliğini Korhan Uğur üstleniyor. Senaryosunu ise Serpil Altın ile birlikte kaleme alıyor. 2017 yılı yapımı yerli komedi filmi Cenaze işleri televizyon seyircilerinden de tam not aldı. İşte, Cenaze İşleri filmi detayları...
CENAZE İŞLERİ FİLMİ KONUSU
Belediyede cenaze işleri görevlisi olan Orhan, kimsesizler mezarlığının da sorumlusudur. Sevgilisi Serpil’le evlenmek ister; fakat parasızlıktan evlenemez. Orhan’ın arkadaşı Rafet, bir cesedi ortadan kaldırmak ister ve bunun için Orhan'dan para karşılığında cesedin kimsesizler mezarlığına gömülmesini talep eder. Orhan’ın vicdanı rahat etmez; ancak alacağı parayla Serpil’le evlenebileceğini düşünür ve istemeyerek de olsa teklifi kabul eder. Fakat cesedin gömüleceği sırada, adamın ölmediği fark edilir ve işler karışır.
CENAZE İŞLERİ OYUNCULARI
Ergun Kuyucu
Melis Cemre Çınar
Barış Kıralioğlu
Yüksel Ünal
Caner Atacan
Suzan Aksoy
Bedia Ener
Aydan Burhan
Halil Kumova
Çağatay Atasagun
Serpil Altın