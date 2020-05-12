Cengiz Bozkurt 15 yıl kapalı kalan çantasını açtı
Oyuncu Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.
Karantina günlerini evde geçiren Cengiz Bozkurt, yıllardır açılmayı bekleyen çantasının hikayesini takipçilerine anlattı. 15 yıldır bir kenarda açılmayı bekleyen çantasının açan Bozkurt, çantasının içindekileri şöyle anlattı:
“Karantina nelere kadir. Ben bundan 15 yıl önce babam amansız hastalığa yakalandığı için Londra'dan dört çeker arabamın arkasını yatırıp, özel eşyalarım içine atıp, tek başıma 2.5 günde İstanbul'a gelmiştim. O günden bu yana açılmamış, Londra bit pazarından aldığım 1930- 1940'lardan kalma valizi açmamışım, gerek olmamış. Bugün açtım ve neler çıktı. Gençlik küpelerim, kolyelerim (şu an hiç bir şey takmıyorum), 1996 yılında Küba Gençlik Festivali sırasında 3 haftada çektiğim Havana belgeselinin 3 video kaset kaydı (Uygun oynatıcımız yok tabii ki), eski fotoğraf makinesi, o zaman içtiğim ilaçlar, fotoğraflar, hatıralık eşyalar vs vs. Hayat ne acayip…”