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12.05.2020 - 10:44 |

Cengiz Bozkurt 15 yıl kapalı kalan çantasını açtı

Oyuncu Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Cengiz Bozkurt 15 yıl kapalı kalan çantasını açtı
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Karantina günlerini evde geçiren Cengiz Bozkurt, yıllardır açılmayı bekleyen çantasının hikayesini takipçilerine anlattı. 15 yıldır bir kenarda açılmayı bekleyen çantasının açan Bozkurt, çantasının içindekileri şöyle anlattı:

“Karantina nelere kadir. Ben bundan 15 yıl önce babam amansız hastalığa yakalandığı için Londra'dan dört çeker arabamın arkasını yatırıp, özel eşyalarım içine atıp, tek başıma 2.5 günde İstanbul'a gelmiştim. O günden bu yana açılmamış, Londra bit pazarından aldığım 1930- 1940'lardan kalma valizi açmamışım, gerek olmamış. Bugün açtım ve neler çıktı. Gençlik küpelerim, kolyelerim (şu an hiç bir şey takmıyorum), 1996 yılında Küba Gençlik Festivali sırasında 3 haftada çektiğim Havana belgeselinin 3 video kaset kaydı (Uygun oynatıcımız yok tabii ki), eski fotoğraf makinesi, o zaman içtiğim ilaçlar, fotoğraflar, hatıralık eşyalar vs vs. Hayat ne acayip…”

Cengiz Bozkurt 15 yıl kapalı kalan çantasını açtı

Burcu Esmersoy: Benimki oyun oynarken önünden geçmişimdirCorona virüs nedeniyle evinde karantinada olan Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Son zamanlarda eğlenceli videolarıyla dikkat çeken sunucu, bunlara bir yenisini daha ekledi.
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Cadde Yazarları

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