Cengiz Kurtoğlu'ndan canlı yayından para alanlara tepki

Oğlu Orçun Kurtoğlu ile birlikte sunucu Palet Zengin’in Instagram yayına katılan Cengiz Kurtoğlu, “Biz anamızın karnından sanatçı doğmadık. Bizi halk bugünlere getirdi. O yüzden ben kimseyi anlamak istemiyorum. Bıraksınlar bu egolarını çıkıp insanları mutlu etsinler, yayınlara katılsınlar. Ne kaybedecekler. Sohbet edip insanları mutlu ediyoruz” dedi.