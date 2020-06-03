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03.06.2020 - 15:53 |

Cengiz Kurtoğlu'ndan canlı yayından para alanlara tepki

Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, karantina döneminde canlı yayın yapan sanatçıların ücret almasını eleştirdi.

Cengiz Kurtoğlu'ndan canlı yayından para alanlara tepki
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Oğlu Orçun Kurtoğlu ile birlikte sunucu Palet Zengin’in Instagram yayına katılan Cengiz Kurtoğlu, “Biz anamızın karnından sanatçı doğmadık. Bizi halk bugünlere getirdi. O yüzden ben kimseyi anlamak istemiyorum. Bıraksınlar bu egolarını çıkıp insanları mutlu etsinler, yayınlara katılsınlar. Ne kaybedecekler. Sohbet edip insanları mutlu ediyoruz” dedi.

Saba Tümer sordu, Ümit Karan cevapladı! "Donla duş alıyoruz"Sunucu Saba Tümer, uzun yıllar Galatasaray forması giyen eski futbolcu Ümit Karan'la Instagram'da canlı yayın yaptı.
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Cadde Yazarları

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