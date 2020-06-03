03.06.2020 - 15:53 |
Cengiz Kurtoğlu'ndan canlı yayından para alanlara tepki
Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, karantina döneminde canlı yayın yapan sanatçıların ücret almasını eleştirdi.
Oğlu Orçun Kurtoğlu ile birlikte sunucu Palet Zengin’in Instagram yayına katılan Cengiz Kurtoğlu, “Biz anamızın karnından sanatçı doğmadık. Bizi halk bugünlere getirdi. O yüzden ben kimseyi anlamak istemiyorum. Bıraksınlar bu egolarını çıkıp insanları mutlu etsinler, yayınlara katılsınlar. Ne kaybedecekler. Sohbet edip insanları mutlu ediyoruz” dedi.