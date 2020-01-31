Ceren Hindistan'ın masaj davasında karar çıktı!

Hürriyet'in haberine göre; iki yıl önce Ceren Hindistan, avukatı Levent Karakoç aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak; fotoğraflarının bulunduğu masaj salonu kartvizitlerinin İzmir-Kordon’da halka dağıtıldığını öne sürdü.

Karakoç, dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: Günümüzde ‘masaj salonu’ adı altında fuhuş yaptıran birçok işletme bulunmaktadır. Kamu davası açılmasını istiyoruz.

'KİM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Fatih Güney’e açılan davanın karar duruşması, İzmir 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Güney, savunmasında “Kartvizitleri matbaacıya yaptırdım. Fotoğrafın kime ait olduğunu bilmiyordum” dedi.

Mahkeme, sanığı “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve yaymak” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Daha sonra bu cezayı erteleyerek Güney’in 1 yıl 8 ay süreyle denetim altında tutulmasına karar verdi.