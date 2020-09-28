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28.09.2020 - 07:00 |

Cesur yolculuk

Aybüke Albere, ‘Korkmam Ben’ isimli yeni parçasını ve klibini yayınladı.

Cesur yolculuk
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Aybüke Albere, ‘Korkmam Ben’ isimli yeni parçasını ve klibini yayınladı. Cesur bir kadının yolculuğunu anlattığını söyleyen şarkıcının heyecanına, Edis, Berkay ve Burak Altındağ gibi ünlü isimler de ortak oldu. Albere’nin eseri, müzikseverlerden tam
not aldı.

Oyuncu Ali Sürmeli ameliyattan çıktıSon olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Kadıköy’de özel bir hastanede ameliyata alınmıştı. Ameliyata alınan usta oyuncunun ameliyatı başarılı geçti.
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Cadde Yazarları

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