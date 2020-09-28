Cesur yolculuk

Aybüke Albere, ‘Korkmam Ben’ isimli yeni parçasını ve klibini yayınladı. Cesur bir kadının yolculuğunu anlattığını söyleyen şarkıcının heyecanına, Edis, Berkay ve Burak Altındağ gibi ünlü isimler de ortak oldu. Albere’nin eseri, müzikseverlerden tam

not aldı.