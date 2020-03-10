10.03.2020 - 07:00 |
Çetin Emeç’in anısına...
Basın dünyasının efsane isimlerinden Çetin Emeç’in, aramızdan ayrılışının 30’uncu yılı anısına, Caddebostan Kültür Merkezi’nde anma gecesi düzenlendi.
Basın dünyasının efsane isimlerinden Çetin Emeç’in, aramızdan ayrılışının 30’uncu yılı anısına, Caddebostan Kültür Merkezi’nde anma gecesi düzenlendi. Etkinlikte; Emeç’in eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Birol, oğlu Mehmet Emeç ve damadı Özalp Birol, konukları karşıladı. Etkinlikte usta gazeteci, Edith Piaf’ın hayatının anlatıldığı ‘Kaldırım Serçesi’ müzikalle yâd edildi. Oyun sonunda Piaf’ı oynayan Tülay Günal, ayakta alkışlandı.