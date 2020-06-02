MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak'ı böyle uğurladı
02.06.2020 - 11:31 |

Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak'ı böyle uğurladı

Oyuncu Ceyda Düvenci, oynadığı dizi için Muğla'ya gidecek olan Bülent Şakrak'ı sete uğurladı.

Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak'ı böyle uğurladı
ABONE OL

Karantina günlerini ailesiyle geçiren Ceyda Düvenci, oynadığı dizinin çekimleri yeniden başlayan Bülent Şakrak’ı yolcu etti. Eşi Bülent Şakrak’ın kendisini öperken görüldüğü bir selfie'yi hesabından paylaşan Düvenci, bu kareye şu satırları yazdı:

“Seni seviyorum sevgilim. Hayırlı işlerin olsun… bu hafta seni özleme haftası bana… sağlıkla git, sağlıkla gel…”

Şakrak da eşinin bu paylaşımına kalp emojileriyle dolu bir yorum yaptı.

Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrakı böyle uğurladı

Demet Akalın ile Esra Balamir buluştuŞarkıcı Demet Akalın, corona virüsü yakalanan ve hastalığı yenen arkadaşı Esra Balamir ile bir araya geldi. Akalın o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mesajı ifşa etti

Mesajı ifşa etti

‘Sanal Alem’ çıkıyor

‘Sanal Alem’ çıkıyor

‘Bela’ geliyor

‘Bela’ geliyor

Kızı olacak

Kızı olacak

Sıradaki Haber