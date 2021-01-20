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20.01.2021 - 08:51 |

Ceyda Düvenci kimdir? Ceyda Düvenci kaç yaşında, eşi kim?

Ceyda Düvenci kızı Melisa ile gündeme geldi. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden kızı Melisa'yı paylaşan Ceyda Düvenci, 'Balköpüğüm genç kız oldu' açıklamasını yazdı. Takipçilerinden ise hem olumlu hem de olumsuz yorumlar aldı. Ceyda Düvenci'nin hayatına dair meraklı arayış başladı ve Ceyda Düvenci kimdir, kaç yaşında, eşi kim soruları peş peşe geldi. İşte Ceyda düvenci biyografisi haberimizde...

Ceyda Düvenci kimdir? Ceyda Düvenci kaç yaşında, eşi kim?
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Instagram hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Ceyda Düvenci, son gönderisiyle dikkat çekti. Düvenci, Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen Melisa'nın artık genç kız olduğunu duyurdu. 43 yaşındaki oyuncu, yayınladığı fotoğrafa, "Gün senin günün... Gözümde mutluluk gözyaşları... Balköpüğüm genç kız oldu. Gelsin ritüeller... Kutlayalım yeni zamanını... 18/01/21" notunu düştü.

Düvenci'nin bazı takipçileri, "Bu kızınızın özeli, paylaşmanız doğru değil" şeklinde yorumlar yaparken, bazıları da tebrik etti. Ceyda Düvenci, tepkiler sonrasında açıklama yaptı.

"HAFTAYA KUTLAMA YAPACAĞIM"

"Aynı fikre sahip olmasak da kıymet verdiğim, zaman ayırıp önem ve emek vererek yazdığınız tüm cümlelerinize cevabımı paylaşmak istedim. Benim için güçlü bir kız çocuğu; önce kendini ve bedenini seven, kendine dair her değişimine kıymet veren, kendi ile ilgili her şeyle gurur duyan, duygularına ve özüne şefkat duyan, kendi fikirleri olan, başkaları için yaşamayan, ailesinden kıymet gören ve her güzel anını kutlayabilendir. Haftaya kızım için Anadolu'dan günümüze ulaşan kıymetli ritüellerle kutlama yapacağım. Çünkü artık bir genç kız. Artık çocuk değil. Bedenini doğru anlaması ve sahip çıkabilmesi için, kendine kıymet vermesi için yapacağım bu ritüeli. Her evlat değişir, dönüşür, regl olur, sünnet olur, mezun olur, aşık olur, evlenir gelin-damat olur, anne-baba olur. Tüm bu dönüşüm anları kıymetli ve kutlanasıdır. Ve tüm bu kutlama ritüelleri atalarımızdan bize mirastır..."

"UNUTMAYACAK, UTANMAYACAK"

"Bir çocuğun kendini koruyabilmesi, dokunulmazlığının önemini fark etmesi, ailesinden gördüğü kıymetle oluşur. Evlatlarımın her gelişimi anne olarak benim için çok önemli ve kıymetli. Ve son nefesime kadar tüm küçük ya da büyük anlarını en kıymetli anlar olarak hafızalarına kazımak en önemli görevim. Melisa'm yıllar sonra büyüdüğünde, ilk regl olduğu bu özel günü hatırladığında, yanağı sızlamayacak, kalbi çiçek açacak. Genç kızlığa ilk adım attığı günün ne kadar kıymetli olduğuna bir kez daha emin olduğu bir gün olacak zihninde. Genç kızlığının kıymetini teslim ettiğim kızım, kendi kıymetini ne olursa olsun unutmayacak. Ve en önemlisi utanmayacak..."

"EVLATLARIMDAN İZİN ALAN BİR ANNEYİM"

"Bunları neden paylaştığım sorularınıza gelince. Çünkü ben okuyan ve kendini sürekli geliştirme gayretinde olan ve tüm öğrendiğim güzellikleri sizlerle paylaşmayı seven bir anneyim. Çünkü ben başından beri tüm kalbimle hayatımın özel anlarını sizlerle paylaşmayı seven, güzelliklerin paylaşıldıkça çoğaldığına ve hüzünlerin paylaşıldıkça hafiflediğine inanan biriyim. Çünkü ben hayattaki tüm güzelliklerin ve tüm özel anların kıymetini sizlere hatırlatmak isteyen biriyim. Ve evlatlarım adına attığım her adım için onlardan izin alan bir anneyim. Unuttuklarınızı hatırlatmak, ezberlerinizi bozmak, evlatlarınıza haklarını teslim etmeniz için paylaştıklarımı önemsiyorum. Tüm çocuklar onurlandırılmayı hak eder. Utanmayın, onurlandırın. Ben öyle yapıyorum."

CEYDA DÜVENCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, EŞİ KİM?

16 Nisan 1977'de Bursa'da doğan Ceyda Düvenci oyuncudur. Güzel oyuncu Ceyda Düvenci, 17 Ağustos 2008 yılında iş adamı Engin Akgün ile dünyaevine girdi. Bu evlikten Melisa Nur adında bir kız çocuğu bulunmaktadır. Fakat evliliği yine iyi yürümeyen Ceyda Düvenci gazeteci eşi Engin Akgün'den 4 Şubat 2013 tarihinde boşanır. 2015'te oyuncu Bülent Şakrak ile evlenip oğlu Ali'yi dünyaya getirmiştir.

İsmail ve Zümrüt Düvenci'nin tek çocuğudur. Ceyda'nın babası Selanikli, annesi ise Kırklarelilidir. Kadıköy Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.

1995 yılında Kandemir Konduk'un Palavra Aşklar adlı TV dizisiyle oyunculuğa başladı. 1997 yılında Star TV'nin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye 3. güzeli seçildi. Üçüncü olduğu açıklandığında inanılması güç duygular yaşayan Ceyda Düvenci için o anlar şöhret kapılarının aralandığı andır. İlk iş olarak Şebnem Dönmez'in sunduğu 'Sabah Şekerliği'nin sunuculuğunu devralır. Artık sokakta tanınan, teyzelerin bağrına bastığı 'bizim kız Ceyda'dır.

2000 yılında, oyuncu Kaan Girgin ile evlenir ve bir süre oyunculuğa ara verir. Mutsuz giden evlilik 2002'de noktalanır. Kaybettiği zamanı telafi etmek için oyunculuk workshop'ları, İtalyanca kursu, Bilgi Üniversitesindeki 'film okuma' atölyesi hep bir arada gider. Fotoğraf çekip karanlık odada basmaya, kendisine film festivallerinde 45 film izlemek gibi hedefler koymaya başlar. Artık teklifleri değerlendirirken ince eleyip sık dokuyacaktır. Önce "Zalim" dizisinde Mahsun Kırmızıgül'le başrolü paylaşır. Ardından Hale Soygazi ve Özlem Tekin'le birlikte oynadığı Sil Baştan ile iyi kadrolu, eli yüzü düzgün ama kısa ömürlü "Kasırga İnsanları" ve "Maki" gelir. Kanal D'de yayınlanmış olan Binbir Gece dizisinde "Bennu" karakterini canlandırmıştır.

Ceyda Düvenci, oynadığı tiyatro oyunlarında da çok başarılı olmuş, 3. Türden Yakın İlişkiler adlı oyundaki rolü ile Selim Naşit Ödüllerine Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde aday gösterildi. 2008 yılında da Sinan Tuzcu'nun yazdığı "Sürmanşet" isimli oyunda sahne aldı.

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci, 17 Ağustos 2008 yılında iş adamı Engin Akgün ile dünyaevine girdi. Bu evlikten Melisa Nur adında bir kız çocuğu bulunmaktadır. Fakat evliliği yine iyi yürümeyen Ceyda Düvenci gazeteci eşi Engin Akgün'den 4 Şubat 2013 tarihinde boşanır.

Ceyda Düvenci, yönetmenliğini Uğur Yücel'in yaptığı TMC yapımı Ejder Kapanı adlı filmde pavyon şarkıcısını oynamış, film 22 Ocak 2010'da vizyona girmiştir.

Ceyda Düvenci son olarak 2011'de başlayan, yapımcısı Fatih Aksoy olan, önce Kanal D (2011-2012), ardından FOX Tv (2013-2014) kanalına transfer olan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide 4 çocuk annesi Elif adlı karakteri canlandırmıştır. Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır. 2015 yılında TV8 kanalında yayınlanmaya başlayan Maral: En Güzel Hikayem adlı dizide rol almıştır. Daha sonra TV8'de yayınlanan Buyur Bi'De Burdan Bak adlı komedi programında sunuculuk yapmaktadır. Ayrıca Uncharted oyunundaki Elena karakterini seslendirmiştir. 2015'te oyuncu Bülent Şakrak ile evlenip oğlu Ali'yi dünyaya getirmiştir. Şu sıralar ise çeşitli reklam filmlerinde oynamakta ve interaktif bir yarışma programı olan Hadi'de sunuculuk yapmaktadır.

Filmografi

Film

 

1998      Her Şey Çok Güzel Olacak   Ayla      

2003      Abdülhamit Düşerken   Zekiye 

2004      Hoşgeldin Hayat              Hande 

2005      Bir Varmış, Bir Yokmuş                 

2010      Ejder Kapanı      Cavidan              

2018      Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?                             

Dizi

1996      Palavra Aşklar                  

1997      Köstebek                           

1997      Deli Divane                       

1997      Tatlı Kaçıklar                     

1997      Son Kumpanya                

1998      Affet Bizi Hocam                            

1998      Çiçek Taksi                        

1998      Canlı Hayat         Fulya    

1998      Babam Olur musun                       

1998      Baba                    

1998      Böyle Mi Olacaktı                           

2000      Dikkat Bebek Var            Yasemin             

2002      Öyle Bir Sevda ki                            

2002      Hastayım Doktor             Ceyda  

2003      Zalim     Sudenaz             

2004      Sil Baştan            Kiraz     

2004      Kasırga İnsanları               Cemre 

2005      Maki                    

2006      Hasret  Beyhan

2007-2009           Binbir Gece        Bennu 

2010      Şen Yuva             İnci        

2011-2014           Umutsuz Ev Kadınları     Elif          1-154

2014-2015           Aşkın Kanunu    İpek      

2015      Maral: En Güzel Hikayem            Deniz   

2016      Babam ve Ailesi               Suzan   

2018      8. Gün  Şehnaz

Tiyatro

2001-2003           3.Türden Yakın İlişkiler                 

2006      Ayşe Opereti                   

2008      Sürmanşet                        

TV Programları

1996      Life Style                            

1996      Cici Kızlar                            

1997      Sabah Şekerleri                              

1997      Seç Bakalım                      

1998      Şimdi Sıra Sende                            

2000      Lezzet Saati                      

2001      Bir Başka Gece                

2003      Çocuk Deyip Geçme                     

2005      Bizim Evde Ne Oluyor                  

2013      Doktorum                         

2016      Buyur Bi'De Burdan Bak

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