Ceyda Düvenci kimdir? Ceyda Düvenci kaç yaşında, eşi kim?

Instagram hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Ceyda Düvenci, son gönderisiyle dikkat çekti. Düvenci, Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen Melisa'nın artık genç kız olduğunu duyurdu. 43 yaşındaki oyuncu, yayınladığı fotoğrafa, "Gün senin günün... Gözümde mutluluk gözyaşları... Balköpüğüm genç kız oldu. Gelsin ritüeller... Kutlayalım yeni zamanını... 18/01/21" notunu düştü.

Düvenci'nin bazı takipçileri, "Bu kızınızın özeli, paylaşmanız doğru değil" şeklinde yorumlar yaparken, bazıları da tebrik etti. Ceyda Düvenci, tepkiler sonrasında açıklama yaptı.

"HAFTAYA KUTLAMA YAPACAĞIM"



"Aynı fikre sahip olmasak da kıymet verdiğim, zaman ayırıp önem ve emek vererek yazdığınız tüm cümlelerinize cevabımı paylaşmak istedim. Benim için güçlü bir kız çocuğu; önce kendini ve bedenini seven, kendine dair her değişimine kıymet veren, kendi ile ilgili her şeyle gurur duyan, duygularına ve özüne şefkat duyan, kendi fikirleri olan, başkaları için yaşamayan, ailesinden kıymet gören ve her güzel anını kutlayabilendir. Haftaya kızım için Anadolu'dan günümüze ulaşan kıymetli ritüellerle kutlama yapacağım. Çünkü artık bir genç kız. Artık çocuk değil. Bedenini doğru anlaması ve sahip çıkabilmesi için, kendine kıymet vermesi için yapacağım bu ritüeli. Her evlat değişir, dönüşür, regl olur, sünnet olur, mezun olur, aşık olur, evlenir gelin-damat olur, anne-baba olur. Tüm bu dönüşüm anları kıymetli ve kutlanasıdır. Ve tüm bu kutlama ritüelleri atalarımızdan bize mirastır..."

"UNUTMAYACAK, UTANMAYACAK"



"Bir çocuğun kendini koruyabilmesi, dokunulmazlığının önemini fark etmesi, ailesinden gördüğü kıymetle oluşur. Evlatlarımın her gelişimi anne olarak benim için çok önemli ve kıymetli. Ve son nefesime kadar tüm küçük ya da büyük anlarını en kıymetli anlar olarak hafızalarına kazımak en önemli görevim. Melisa'm yıllar sonra büyüdüğünde, ilk regl olduğu bu özel günü hatırladığında, yanağı sızlamayacak, kalbi çiçek açacak. Genç kızlığa ilk adım attığı günün ne kadar kıymetli olduğuna bir kez daha emin olduğu bir gün olacak zihninde. Genç kızlığının kıymetini teslim ettiğim kızım, kendi kıymetini ne olursa olsun unutmayacak. Ve en önemlisi utanmayacak..."

"EVLATLARIMDAN İZİN ALAN BİR ANNEYİM"



"Bunları neden paylaştığım sorularınıza gelince. Çünkü ben okuyan ve kendini sürekli geliştirme gayretinde olan ve tüm öğrendiğim güzellikleri sizlerle paylaşmayı seven bir anneyim. Çünkü ben başından beri tüm kalbimle hayatımın özel anlarını sizlerle paylaşmayı seven, güzelliklerin paylaşıldıkça çoğaldığına ve hüzünlerin paylaşıldıkça hafiflediğine inanan biriyim. Çünkü ben hayattaki tüm güzelliklerin ve tüm özel anların kıymetini sizlere hatırlatmak isteyen biriyim. Ve evlatlarım adına attığım her adım için onlardan izin alan bir anneyim. Unuttuklarınızı hatırlatmak, ezberlerinizi bozmak, evlatlarınıza haklarını teslim etmeniz için paylaştıklarımı önemsiyorum. Tüm çocuklar onurlandırılmayı hak eder. Utanmayın, onurlandırın. Ben öyle yapıyorum."

CEYDA DÜVENCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, EŞİ KİM?

16 Nisan 1977'de Bursa'da doğan Ceyda Düvenci oyuncudur. Güzel oyuncu Ceyda Düvenci, 17 Ağustos 2008 yılında iş adamı Engin Akgün ile dünyaevine girdi. Bu evlikten Melisa Nur adında bir kız çocuğu bulunmaktadır. Fakat evliliği yine iyi yürümeyen Ceyda Düvenci gazeteci eşi Engin Akgün'den 4 Şubat 2013 tarihinde boşanır. 2015'te oyuncu Bülent Şakrak ile evlenip oğlu Ali'yi dünyaya getirmiştir.



İsmail ve Zümrüt Düvenci'nin tek çocuğudur. Ceyda'nın babası Selanikli, annesi ise Kırklarelilidir. Kadıköy Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.

1995 yılında Kandemir Konduk'un Palavra Aşklar adlı TV dizisiyle oyunculuğa başladı. 1997 yılında Star TV'nin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye 3. güzeli seçildi. Üçüncü olduğu açıklandığında inanılması güç duygular yaşayan Ceyda Düvenci için o anlar şöhret kapılarının aralandığı andır. İlk iş olarak Şebnem Dönmez'in sunduğu 'Sabah Şekerliği'nin sunuculuğunu devralır. Artık sokakta tanınan, teyzelerin bağrına bastığı 'bizim kız Ceyda'dır.

2000 yılında, oyuncu Kaan Girgin ile evlenir ve bir süre oyunculuğa ara verir. Mutsuz giden evlilik 2002'de noktalanır. Kaybettiği zamanı telafi etmek için oyunculuk workshop'ları, İtalyanca kursu, Bilgi Üniversitesindeki 'film okuma' atölyesi hep bir arada gider. Fotoğraf çekip karanlık odada basmaya, kendisine film festivallerinde 45 film izlemek gibi hedefler koymaya başlar. Artık teklifleri değerlendirirken ince eleyip sık dokuyacaktır. Önce "Zalim" dizisinde Mahsun Kırmızıgül'le başrolü paylaşır. Ardından Hale Soygazi ve Özlem Tekin'le birlikte oynadığı Sil Baştan ile iyi kadrolu, eli yüzü düzgün ama kısa ömürlü "Kasırga İnsanları" ve "Maki" gelir. Kanal D'de yayınlanmış olan Binbir Gece dizisinde "Bennu" karakterini canlandırmıştır.

Ceyda Düvenci, oynadığı tiyatro oyunlarında da çok başarılı olmuş, 3. Türden Yakın İlişkiler adlı oyundaki rolü ile Selim Naşit Ödüllerine Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde aday gösterildi. 2008 yılında da Sinan Tuzcu'nun yazdığı "Sürmanşet" isimli oyunda sahne aldı.

Ceyda Düvenci, yönetmenliğini Uğur Yücel'in yaptığı TMC yapımı Ejder Kapanı adlı filmde pavyon şarkıcısını oynamış, film 22 Ocak 2010'da vizyona girmiştir.

Ceyda Düvenci son olarak 2011'de başlayan, yapımcısı Fatih Aksoy olan, önce Kanal D (2011-2012), ardından FOX Tv (2013-2014) kanalına transfer olan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide 4 çocuk annesi Elif adlı karakteri canlandırmıştır. Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır. 2015 yılında TV8 kanalında yayınlanmaya başlayan Maral: En Güzel Hikayem adlı dizide rol almıştır. Daha sonra TV8'de yayınlanan Buyur Bi'De Burdan Bak adlı komedi programında sunuculuk yapmaktadır. Ayrıca Uncharted oyunundaki Elena karakterini seslendirmiştir. 2015'te oyuncu Bülent Şakrak ile evlenip oğlu Ali'yi dünyaya getirmiştir. Şu sıralar ise çeşitli reklam filmlerinde oynamakta ve interaktif bir yarışma programı olan Hadi'de sunuculuk yapmaktadır.

Filmografi

Film

1998 Her Şey Çok Güzel Olacak Ayla

2003 Abdülhamit Düşerken Zekiye

2004 Hoşgeldin Hayat Hande

2005 Bir Varmış, Bir Yokmuş

2010 Ejder Kapanı Cavidan

2018 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

Dizi

1996 Palavra Aşklar

1997 Köstebek

1997 Deli Divane

1997 Tatlı Kaçıklar

1997 Son Kumpanya

1998 Affet Bizi Hocam

1998 Çiçek Taksi

1998 Canlı Hayat Fulya

1998 Babam Olur musun

1998 Baba

1998 Böyle Mi Olacaktı

2000 Dikkat Bebek Var Yasemin

2002 Öyle Bir Sevda ki

2002 Hastayım Doktor Ceyda

2003 Zalim Sudenaz

2004 Sil Baştan Kiraz

2004 Kasırga İnsanları Cemre

2005 Maki

2006 Hasret Beyhan

2007-2009 Binbir Gece Bennu

2010 Şen Yuva İnci

2011-2014 Umutsuz Ev Kadınları Elif 1-154

2014-2015 Aşkın Kanunu İpek

2015 Maral: En Güzel Hikayem Deniz

2016 Babam ve Ailesi Suzan

2018 8. Gün Şehnaz

Tiyatro

2001-2003 3.Türden Yakın İlişkiler

2006 Ayşe Opereti

2008 Sürmanşet

TV Programları

1996 Life Style

1996 Cici Kızlar

1997 Sabah Şekerleri

1997 Seç Bakalım

1998 Şimdi Sıra Sende

2000 Lezzet Saati

2001 Bir Başka Gece

2003 Çocuk Deyip Geçme

2005 Bizim Evde Ne Oluyor

2013 Doktorum

2016 Buyur Bi'De Burdan Bak