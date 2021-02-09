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09.02.2021 - 15:22 |

Ceyda Düvenci üç yıl sonra 'Öğrenci Evi'nde

Oyuncu Ceyda Düvenci, setlere verdiği üç yıllık aranın ardından Exxen'de yayınlanan 'Öğrenci Evi' dizisine dahil oldu.

Ceyda Düvenci üç yıl sonra 'Öğrenci Evi'nde
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Ceyda Düvenci, "Üç yıl aradan sonra 'Öğrenci Evi' projesiyle setlere geri dönmek benim için çok keyifli oldu. Projenin dijital bir platformda oluşu, süresinin 50 dakika olması, senaryonun bütünü görüp canlandıracağım karakterin dönüşümlerini bilmek performansınızı olumlu yönde etkiliyor. Çalışma saatlerinin de belli bir sınırda olması bu etkenlerden biri. Tüm bu etkenler bir arada olunca, sete gittiğinizde huzurlu olmanızı sağlıyor. Dolayısıyla bu, bana iyi gelen bir set oldu. Yönetmenimiz Doğa Can Anafarta, genç, yetenekli ve ne istediğini bilen bir yönetmen. Onunla çalışmak da çok keyifli. Genç oyuncu kadrosu da çok disiplinli, saygılı ve hakikaten derdi oyunculuk olan kişiler. Bu yüzden keyfim çok yerinde. Canlandırdığım 'Semra' karakteri, iki çocuk annesi, eşinin hastalığıyla yıllarca mücadele etmiş bir kadın. Eşinin ölümüyle birlikte onun da hayatı değişecek" ifadelerini kullandı.

    Magazin Haberleri Bülteni (9 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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