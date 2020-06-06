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HaberlerMagazin Haberleri Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak'a: Bugünüm seni özlemekle geçti
06.06.2020 - 12:55 |

Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak'a: Bugünüm seni özlemekle geçti

Oyuncu Ceyda Düvenci, kadrosunda bulunduğu 'Sefirin Kızı' dizisinin çekimlerine giden eşi Bülent Şakrak'a duyduğu özlemi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.

Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak'a: Bugünüm seni özlemekle geçti
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Eşi Bülenmt Şakrak'ı kadrosunda bulunduğu 'Sefirin Kızı' dizisinin setine uğurlayan Ceyda Düvenci, kısa süre sonra yaptığı paylaşımla ona duyduğu özlemi dile getirdi.

Ünlü oyuncunun özlem dolu satırları şöyle:
“Bugünüm seni özlemekle geçti sevgili. Oldukça huysuzdum. Ara ara gözyaşı da dökmüş olabilirim. Özlemek de sevdaya dahil. Bülent Şakrak şimdi birazcık daha iyiyim.”

Ceyda Düvenciden Bülent Şakraka: Bugünüm seni özlemekle geçti

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Cadde Yazarları

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