06.06.2020 - 12:55 |
Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak'a: Bugünüm seni özlemekle geçti
Oyuncu Ceyda Düvenci, kadrosunda bulunduğu 'Sefirin Kızı' dizisinin çekimlerine giden eşi Bülent Şakrak'a duyduğu özlemi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gösterdi.
Eşi Bülenmt Şakrak'ı kadrosunda bulunduğu 'Sefirin Kızı' dizisinin setine uğurlayan Ceyda Düvenci, kısa süre sonra yaptığı paylaşımla ona duyduğu özlemi dile getirdi.
Ünlü oyuncunun özlem dolu satırları şöyle:
“Bugünüm seni özlemekle geçti sevgili. Oldukça huysuzdum. Ara ara gözyaşı da dökmüş olabilirim. Özlemek de sevdaya dahil. Bülent Şakrak şimdi birazcık daha iyiyim.”