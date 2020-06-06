Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak'a: Bugünüm seni özlemekle geçti

Eşi Bülenmt Şakrak'ı kadrosunda bulunduğu 'Sefirin Kızı' dizisinin setine uğurlayan Ceyda Düvenci, kısa süre sonra yaptığı paylaşımla ona duyduğu özlemi dile getirdi.

Ünlü oyuncunun özlem dolu satırları şöyle:

“Bugünüm seni özlemekle geçti sevgili. Oldukça huysuzdum. Ara ara gözyaşı da dökmüş olabilirim. Özlemek de sevdaya dahil. Bülent Şakrak şimdi birazcık daha iyiyim.”